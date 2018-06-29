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29 июня, 13:05
ФИФА: Россия проводит потрясающий чемпионат мира
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня, 28 июня завершился групповой этап турнира

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России является потрясающим турниром и получает благоприятные отзывы. Об этом на медиабрифинге в московских "Лужниках" заявил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня, 28 июня завершился групповой этап турнира. Плей-офф мирового первенства начнется 30 июня и завершится 15 июля финальным матчем в "Лужниках".

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"Мы рады тому, как проходит чемпионат мира. Россия проводит потрясающий турнир, мы получили благоприятные отзывы от всех сторон - команд, зрителей, гостей, СМИ, коммерческих партнеров. Всем все очень пока нравится, но осталось немало пройти", - сказал Смит.

Представитель ФИФА отметил, что масштабы турнира характеризуют ЧМ-2018 как праздник футбола. "Более двух миллионов билетов уже распределено, присутствуют 98% аккредитованных лиц, мы выдали 290 тысяч аккредитаций, на турнире работают 16 тысяч представителей СМИ. Это праздник футбола, уже 122 мяча было забито, при это больше всех у сборной Бельгии - девять голов. Ведущим бомбардиром является [нападающий Гарри] Кейн из сборной Англии (5 голов)", - подчеркнул Смит.

"Фан-зоны работают хорошо, мы видим фото, видео. Пять миллионов человек ими воспользовались, концепция фестиваля работает хорошо в любом городе. Самое большое присутствие на фестивалях болельщиков было во время матча Уругвай - Россия (3:0), за которым наблюдали 500 тысяч зрителей во всех городах", - добавил Смит.

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