Сорокин: более 1,5 млн паспортов болельщика выдано по итогам группового этапа ЧМ-2018

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 1,5 млн паспортов болельщика выдано зрителям по итогам завершившегося группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в Москве.
"Цифры поражают даже нас, организаторов. Паспортов болельщика выдано 1,5 млн, подтверждено - 1,627 млн", - сказал Сорокин.
По данным оргкомитета, больше всех паспортов болельщика оформили россияне - 874 тысячи. Следом расположились граждане Китая (61 тыс.) и США (50 тыс.), чьи команды не попали в число участников чемпионата мира в России. На четвертом месте Мексика (43 тыс.), далее идут Аргентина - 36 тыс., Бразилия - 32 тыс., Колумбия и Германия - по 29 тыс., Перу - 26 тыс., Египет - 23 тыс.
Почтой за рубеж доставлено 428 тыс. паспортов болельщика, при этом среди самых популярных городов оказались Лима (Перу) - 12 тыс., Буэнос-Айрес (Аргентина) - 10 тыс., Лондон (Великобритания) - 9 тыс., Сан-Паулу (Бразилия) - 8 тыс., Дубай (ОАЭ) и Пекин (Китай) - по 7 тыс.
Всего в Россию приехало более 700 тыс. иностранных болельщиков. Оргкомитет ожидает, что на матчи плей-офф приедут еще несколько тысяч болельщиков.
По данным оргкомитета, с 14 по 28 июня нагрузка на 13 аэропортов в 11 городах чемпионата мира следующая: перевезено 6,7 млн пассажиров на 41,3 тыс. рейсах. Иностранные перевозчики совершили порядка 2,8 тыс. рейсов. С 12 по 28 июня на бесплатных поездах было перевезено более 213 тыс. пассажиров на 487 поездах. Заполняемость поездов составила 73%, оставшиеся места были забронированы, но в результате люди не пришли к поезду.
Посещаемость матчей группового этапа составила 97%, на прошедшие 48 игр в общей сложности реализовано более 2,6 млн билетов. На стадионах было совершено более 200 тыс. подключений к сети Wi-Fi. 496 обращений было сделано по аудиоописательному комментарию (тифло-комментарий для слабовидящих людей).
На матчах чемпионатах мира было задействовано более 17 тыс. волонтеров оргкомитета и еще порядка 18 тыс. городских волонтеров. Кроме того, по данным оргкомитета, после матчей группового этапа собрано 170 тонн отходов, в том числе макулатура (151 т), пластиковые бутылки (3,5 т), пленка (4,8 т), алюминиевые банки (11 т), стекло (2 т).