Сорокин: более 1,5 млн паспортов болельщика выдано по итогам группового этапа ЧМ-2018

По данным оргкомитета, больше всех паспортов болельщика оформили россияне - 874 тысячи

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 1,5 млн паспортов болельщика выдано зрителям по итогам завершившегося группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в Москве. "Цифры поражают даже нас, организаторов. Паспортов болельщика выдано 1,5 млн, подтверждено - 1,627 млн", - сказал Сорокин. По данным оргкомитета, больше всех паспортов болельщика оформили россияне - 874 тысячи. Следом расположились граждане Китая (61 тыс.) и США (50 тыс.), чьи команды не попали в число участников чемпионата мира в России. На четвертом месте Мексика (43 тыс.), далее идут Аргентина - 36 тыс., Бразилия - 32 тыс., Колумбия и Германия - по 29 тыс., Перу - 26 тыс., Египет - 23 тыс.