Сборная Франции прибыла в Казань на матч ЧМ-2018 с командой Аргентины

Встреча Франция - Аргентина состоится 30 июня, начало - 17:00 мск

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу прибыла в Казань, где проведет матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе аэропорта.

Встреча Франция - Аргентина состоится 30 июня, начало - 17:00 мск.