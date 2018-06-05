Что думают российские и зарубежные журналисты об организации ЧМ-2018

ТАСС пообщался с представителями СМИ, работавшими в городах-участниках, где матчи мирового первенства подошли к концу

Групповой этап чемпионата мира завершился 28 июня. Таким образом, сразу четыре города попрощались со спортивной частью турнира — это Калининград, Екатеринбург, Саранск и Волгоград. Каждый из них принял по четыре матча ЧМ. Праздник футбола продлится в этих городах вплоть до финального дня соревнований, 15 июля, благодаря работе официальных фан-зон.

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Калининград Герберт Иэн Уильям (Daily Mail, Великобритания): "Чемпионат мира по футболу в России проходит лучше, чем где-либо — а мне довелось поработать уже на двух мировых первенствах. Здесь намного выше уровень гостеприимства, русские люди очень хорошо относятся к гостям. Мне кажется, что россияне хотели показать своим отношением, что то, как к их стране относится Запад, — это несправедливо. Особенно хочется отметить работу волонтеров, которые здесь помогают гостям гораздо больше, чем на других чемпионатах. Мне кажется, что на других чемпионатах они были не так активны. Технически, особенно для журналистов, все очень хорошо организовано, практически невозможно заблудиться. Да и в целом организация на высоком уровне. Вопрос жилья для журналистов очень хорошо продуман. А вот болельщики, с которыми я общался, говорили, что стоимость проживания в гостиницах слишком высока. Было бы лучше, если бы гостиницы в городах-участниках турнира были дешевле. Что касается остального, то цены в Калининграде ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Я был в Волгограде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону — для англичанина там цены также весьма доступны". Абушнаб Сафуан Я (BeIN Sports, Катар): "В России я себя чувствую очень безопасно. Может быть, кто-то и будет жаловаться, что не может моментально пройти на стадион, медиацентр или фан-зону. Но досмотр на входе займет всего несколько минут, зато ты себя чувствуешь в безопасности. Это очень приятное чувство.

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В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии мы не чувствовали себя безопасно, все время оглядывались, перепроверяли, на месте ли кошелек или мобильный телефон. Я прошу прощения у бразильцев, но это так. В Калининграде я могу спокойно гулять в 3–4 часа утра и чувствовать себя безопасно. Уровень работы местных правоохранительных органов на высочайшем уровне. Только так можно хорошо работать, а болельщикам — получать удовольствие от чемпионата". Андрей Карташов (ТАСС, Россия): "Главным сюрпризом для меня стало гостеприимство и открытость наших людей, доброжелательность по отношению к иностранцам, желание помочь, даже если ты ни бельмеса на иностранном языке. За две недели работы на матчах группового этапа в Калининграде не было зафиксировано ни одного неприятного инцидента, ни одной потасовки, никаких обманов, краж и тому подобного. Для сравнения — на Олимпиаде в Рио в 2016 году уже на второй день начали появляться новости, как кого-то ограбили местные хулиганы. ЧМ позволил показать миру, какими на самом деле являются россияне — открытыми, приветливыми. Полная противоположность того образа, который рисовался в некоторых западных СМИ. Увидев такой прием, фанаты вели себя соответственно. Из того, что больше всего запомнилось, — из всех игравших сборных самый большой десант в Калининграде высадили английские болельщики. В город они начали прибывать буквально за день до матча, но за несколько часов до игры на центральной площади было несколько тысяч британцев — сами они заявляли, что приехало около 6–7 тысяч. Фанаты оккупировали площадь, близлежащие пабы, пили много пива и очень громко пели... Рядом были клумбы с цветами и таблички "по газону не ходить". И удивительное дело: несколько тысяч не совсем трезвых английских фанатов уехали, а цветы остались в целости и сохранности". Волгоград Комия Ёсиюки (Shueisha, Япония): "Это уже четвертый чемпионат мира, который я посетил в своей жизни. С моей точки зрения, этот турнир проходит в России на самом высоком уровне. Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу. Всегда есть какие-то вещи, которые можно делать еще лучше, но работать мне здесь очень комфортно. Я уже посетил Москву, Саранск, Екатеринбург, Казань и Волгоград. Сейчас у сборной Японии будет небольшая пауза до 1/8 финала плей-офф, и я надеюсь, что успею посетить и посмотреть некоторые достопримечательности".

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Игорь Лазорин (ТАСС, Россия): "Мне впервые довелось поработать на чемпионате мира по футболу и, что самое главное, домашнем. Главное, что мы все увидели на чемпионате мира, — теплые взаимоотношения и мультикультурное взаимодействие людей из самых разных стран мира. В любом из городов — участников турнира в эти дни царит непередаваемая атмосфера — в Россию пришел настоящий праздник". Скотт Лоранс Макинтайр (FourFourTwo, Австралия): "Чтобы прочувствовать Россию, до старта чемпионата мира я отправился в Сибирь. Побывал в таких городах, как Красноярск и Новосибирск, был и в других местах. Чемпионат мира по футболу — это не только Москва, Санкт-Петербург и другие города, в которых проходят матчи. Чемпионат мира — это целая страна. Жаль, что только ограниченное число городов могло принять матчи, иначе бы Россия продемонстрировала бы еще больший масштаб. Конечно, Россия проводит чемпионат мира просто с блеском, тут отличные условия и организация. К примеру, Волгоград — славный город с великой историей. В любом случае, я рад, что Россия проводит чемпионат мира и делает это на таком высоком уровне". Екатеринбург Сара Браттель (Expressen, Швеция): "Знакомство с Екатеринбургом я начала с фан-зоны, куда приехала, чтобы посмотреть, как россияне болеют за свою команду в матче с уругвайцами. Меня поразило то, в каком живописном месте расположена сама фан-зона — на территории парка. Здесь красиво, уютно, меня очень это впечатлило. Россияне — открытые, отзывчивые люди, которые любят футбол. Они готовы оказать помощь. Это не такие суровые люди, как я себе представляла. Сам Екатеринбург не сильно большой, как Москва, уютный. Приятно удивила погода, здесь достаточно тепло. Российские регионы живут спортом, это здорово".

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Виталий Халевин (ТАСС, Россия): "Я живу вблизи стадиона "Екатеринбург-Арена" и переживал, что будут километровые пробки в дни проведения матчей ЧМ. Однако логистика была проработана настолько грамотно, что пассажиры не ощутили сложностей. Правда, на въезде в Екатеринбург останавливали автобусы, проверяли документы у пассажиров, что вызывало небольшие задержки в движении транспорта. К турниру многие здания были отремонтированы, появились новации в общественном транспорте — в некоторых автобусах за проезд теперь можно расплачиваться банковскими картами. Правда, в городе не хватало надписей на английском языке в названиях кафе, ресторанов, пабов. Не весь персонал мог общаться с иностранными болельщиками. Улучшили свою работу и городские такси. Некоторые водители бесплатно подвозили заблудившихся болельщиков. Больше всего им понравилось работать с перуанцами. Иностранцы были приятно удивлены гостеприимству уральцев, и некоторые из них пообещали вернуться в Екатеринбург". Эндрю Диллон (The Sun, Великобритания): "Трудно найти что-то, что мне бы не понравилось. Когда я только приехал две недели назад, я был очень уставшим после длительного перелета и даже не мог предположить, что Екатеринбург окажется таким красивым, но сейчас я полюбил его. Единственный совсем небольшой минус заключается в том, что некоторые водители такси не говорят по-английски, поэтому я никак не мог получить чек на поездку, но такое я видел по всему миру. Есть куча историй о том, что в России много хулиганов, что из отеля нельзя выйти без сопровождения полиции, что твой компьютер постоянно пытаются взломать, что здесь невозможно воспользоваться банкоматом. Но все то же самое нам говорили перед чемпионатом мира по футболу 2010 года в Южной Африке. Нас предупреждали, что не надо выходить из номера, потому что могут ограбить или ранить, но в итоге все было нормально.

Екатеринбург просто сбил меня с ног своей прелестью. Я проехал по туристической линии с аудиогидом, побывал в фан-зоне в центре города у реки, посмотрел на Храм на Крови и другие церкви, зашел в Музей иконы — очень красиво. Я очень хочу попробовать квас. В ресторанах его отчего-то нет, но мне ужасно интересно продегустировать газированный напиток, сделанный на хлебе". Саранск Флориан Насс (ARD TV, Германия): "Что мне очень нравится — люди во всей России очень дружелюбны и открыты для иностранцев, всегда готовы помочь. Организация турнира на высоком уровне, как и на всех чемпионатах мира. Неважно, где он проходит, в Германии, ЮАР, Бразилии или России — организация всегда почти идеальна. Мне очень нравится работать здесь. Пресс-центры комфортные, все необходимые условия для работы есть — это самое главное. Места на стадионе расположены удобно. Никаких проблем в этом плане у меня не было. К сожалению, не удалось осмотреть достопримечательности Саранска, не было времени, ведь я работаю в самых разных городах чемпионата мира. Однако я хотел бы приехать сюда в качестве туриста. Пока я только что и знаю о Саранске, что это самый маленький город из числа принимающих чемпионат мира, также здесь очень популярна спортивная ходьба. Теперь мечтаю посетить Москву. Было бы здорово побывать в каком-нибудь местном ресторане и попробовать русскую национальную кухню. Я уже ел пельмени, мне очень понравилось".

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