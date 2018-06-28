ФИФА рекомендовала сборной России не проводить тренировку в "Лужниках" перед матчем ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала сборной России не проводить тренировку перед матчем 1/8 финала чемпионата мира на стадионе "Лужники". Это позволит уравнять условия подготовки к игре команд Испании и России, сообщил ТАСС пресс-атташе российской сборной Игорь Владимиров.
Матч между испанцами и россиянами состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск. Согласно календарю ФИФА, обязательные предматчевые тренировка и пресс-конференция сборной России состоятся на базе команды в Новогорске. Как отметил Владимиров, такие решения являются обычной практикой в ходе чемпионата мира.
"ФИФА рекомендовала сборной России провести тренировку в Новогорске, а не в "Лужниках". Это, как я понял, обычная практика. ФИФА пытается уравнять условия, поскольку мы уже играли в "Лужниках" (матч открытия ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии - 5:0), а испанцы - нет", - сказал пресс- атташе российской команды.
По ходу чемпионата мира некоторые команды уже проводили предматчевые мероприятия не на стадионе турнира, а на других объектах. Например, тренировка сборной Португалии в преддверии игры 1/8 финала ЧМ-2018 против уругвайцев прошла в подмосковном Кратове, а пресс-конференцию португальцы проведут уже на сочинском стадионе "Фишт", где и состоится их матч плей-офф.
Встречи 1/8 финала чемпионата мира начнутся 30 июня, турнир завершится 15 июля.