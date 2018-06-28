ФИФА рекомендовала сборной России не проводить тренировку в "Лужниках" перед матчем ЧМ

Встреча сборных России и Испании состоится 1 июля

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала сборной России не проводить тренировку перед матчем 1/8 финала чемпионата мира на стадионе "Лужники". Это позволит уравнять условия подготовки к игре команд Испании и России, сообщил ТАСС пресс-атташе российской сборной Игорь Владимиров.

Матч между испанцами и россиянами состоится 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск. Согласно календарю ФИФА, обязательные предматчевые тренировка и пресс-конференция сборной России состоятся на базе команды в Новогорске. Как отметил Владимиров, такие решения являются обычной практикой в ходе чемпионата мира.