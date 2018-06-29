В Кремле заявили, что рады видеть любого иностранного лидера на ЧМ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для посещения иностранными лидерами чемпионата мира по футболу не требуется никаких приглашений

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выбор даты встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Хельсинки 16 июля никак не связан с тем, что днем ранее в Москве состоится финал чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, такой специальной задумки нет", - ответил Песков на вопрос, планируется ли пригласить Трампа на финал чемпионата мира в Москве 15 июля перед намеченным на 16 июля российско-американским саммитом в Хельсинки.

По словам Пескова, для посещения иностранными лидерами ЧМ-2018 не требуется никаких приглашений, так как "с самого начала в Москве подчеркнули, что будут рады видеть (на чемпионате) всех желающих глав государств, правительств, монархов и так далее".