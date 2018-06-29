Шнуров записал песню для промо трансляции финального матча чемпионата мира

Финал состоится в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Трансляция финала состоится 15 июля в 18:00 на телеканале "Россия". Промо трансляции размещено на официальном аккаунте телеканала на YouTube.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сергей Шнуров и группа "Ленинград" записали песню для промо трансляции на канале "Россия" финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала в пятницу.

"Заядлый футбольный болельщик Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали новый хит для промо трансляции на канале "Россия" финального матча чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Клип новой песни, созданный на телеканале "Россия", отразил яркие эмоции, которые на время чемпионата охватили всю страну. В России чемпионат стал событием национального масштаба: атмосфера праздника царит не только в городах, где проходят матчи, но и по всей России, в каждом доме, в каждой семье", - говорится в сообщении телеканала.

Сам Сергей Шнуров, как добавили в пресс-службе, считает, что его песня "не о безупречной сборной России, которой не навешал только ленивый, но вопреки всему показавшей исторический результат, а о по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат.

Песня содержит строки "От победы - радость, грусть, счастье, / Поражений боли - есть в истории / И пусть! / Вся Россия на футболе помешалась! / Это честь! / Сделать праздник всем и в каждом!".