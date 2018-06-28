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29 июня, 12:34
Эксперт: сборные Хорватии, Бельгии и Англии показали лучшую игру на групповом этапе ЧМ
Футболисты сборной Хорватии
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В четверг определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборных Хорватии, Англии и Бельгии показали лучшую по качеству игру по ходу группового этапа чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР по футболу Валерий Масалитин.

В четверг определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. Матчи этой стадии будут сыграны с 30 июня по 3 июля. Сборные Бельгии и Хорватии одержали победы во всех трех матчах группового этапа, англичане выиграли два раза при поражении от бельгийцев в заключительном туре (0:1).

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"Удивили своей игрой хорваты, бельгийцы и англичане. По качеству можно выделить эти три команды. Также неожиданно вышли из группы японцы", - считает эксперт.

"Самая большая неожиданность и разочарование - вылет сборной Германии, - продолжил Масалитин. - Честно говоря, непонятно, в чем причина такого выступления немецкой сборной. Возможно, тренер перегрузил футболистов и думал, что они и так выйдут из группы, а потом пойдут по накатанной и будут прибавлять, но этот план не сработал. Я таких беспомощных немцев, которые по полю ходят и вообще не обостряют, не давят, никогда не видел".

Эксперт также отметил игру некоторых команд, закончивших выступление на турнире. "Очень обидно за сборную Марокко - симпатичная команда, очень прилично выглядела, но попала в такую сильную группу. Сенегальцев тоже жалко", - сказал Масалитин.

 

Фавориты не показали своей игры

 

Масалитин причислял к главным претендентам на победу на чемпионате мира сборные Аргентины и Бразилии. "Пока фавориты не показывают своей игры. Ждал от Аргентины и Месси другой игры, более зрелищной, а они со скрипом вышли из группы. Бразильцы тоже пока не радуют", - отметил эксперт.

"Надеюсь, что лидеры прибавят в матчах на вылет, в частности аргентинцы, - продолжил Масалитин. - В плей-офф каждая игра будет непредсказуемой, любая команда может выдать сумасшедшую игру, независимо от выступлений в групповом этапе. Футбольная история знает такие примеры - в 1982 году сборная Италии еле-еле вышла из группы, сыграв трижды вничью, а затем обыграла аргентинцев (2:1) и бразильцев (3:2) и выиграла чемпионат мира".

Сборная России в 1/8 финала домашнего чемпионата мира сыграет с командой Испании. "Иногда на одну игру можно собраться и выпрыгнуть из штанов, показать свой максимум. Думаю, что у российской сборной настрой будет запредельный, сумасшедшая мотивация полная самоотдача и сильная поддержка трибун, а на стороне испанской команды мастерство. Желаю удачи сборной России, главное, чтобы эмоции не захлестывали в завершающей стадии атак, когда надо точно пробить по воротам", - считает эксперт.

 

Масалитин разочарован некоторыми матчами ЧМ

 

Чемпионат мира в России побил рекорд по количеству матчей без нулевых ничьих (36). В 37-й игре между сборными Франции и Дании зрители на стадионе "Лужники" голов не увидели. После этого результата обе команды вышли из группы, французы с первого места, датчане - со второго. Сборные Англии и Бельгии, обеспечившие себе место в 1/8 финала после первых двух туров, на заключительный очный матч практически полностью изменили составы.

"Люди потратили деньги, пришли увидеть мастеров, которые будут забивать голы, а их не выпустили. Как-то необходимо стимулировать команды, чтобы они играли в полную силу, основным составом. Не дело, когда 40 тысяч приходят, а звезды мирового футбола сидят на лавочке", - считает эксперт.

Сборная Японии в заключительном матче группового турнира проиграла команде Польши (0:1), но вышла в 1/8 финала. "Я особенно разочарован концовкой матча между сборными Японии и Польши и считаю, за такие вещи нужно наказывать, штрафовать команды. Футбол - игра для зрителей, они пришли и увидели антифутбол, я такого никогда в жизни не видел. Японцы не пытались отыгрываться, при том что один гол сенегальцев в параллельной встрече оставлял их за бортом плей-офф", - эмоционально заключил собеседник ТАСС.

Финальный матч чемпионата мира, проходящего в 11 городах России, состоится 15 июля на стадионе "Лужники".

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