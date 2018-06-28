Песков: Путин не пойдет на матч Россия - Испания, но будет болеть за наших

Встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не собирается на матч Россия - Испания, который пройдет 1 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу, и не планирует встречаться с королем Испании Филиппом VI, который приедет в Москву посмотреть эту игру.

"Отдельной встречи [Путина с королем Испании] не планируется - график короля предусматривает достаточно краткое пребывание в Москве, по сути, он прилетит только на матч и после этого сразу покинет Российскую Федерацию", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что, "безусловно, в Москве будут очень рады приезду короля Испании".