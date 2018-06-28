Сборная Японии по футболу прилетит в Ростов-на-Дону на матч с бельгийцами 30 июня

Встреча состоится 2 июля

"30 июня мы прибываем в Ростов-на-Дону", - сказал собеседник.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Японии прилетит в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Бельгии 30 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе японской команды.

28 июня сборная Японии по футболу проиграла команде Польши, но смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Волгоград-Арена", завершилась со счетом 1:0 в пользу польской команды. В турнирной таблице группы H сборная Японии заняла второе место, набрав четыре очка.

Сборная Японии в последний раз выходила в плей-офф чемпионата мира на первенстве в ЮАР в 2010 году. Тогда японская команда уступила в серии пенальти сборной Парагвая.

В 1/8 финала сборная Японии сыграет с командой Бельгии, которая заняла первое место в группе G. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.