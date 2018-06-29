Лукашенко в разговоре с Путиным отметил высокий уровень проведения Россией ЧМ по футболу

Президент Белоруссии пожелал российской сборной успеха в предстоящем 1 июля матче с командой Испании

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира 2018 года по футболу. Свое мнение он высказал в пятницу в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков", - отмечает пресс-служба. Помимо этого, белорусский президент пожелал российской сборной успеха в предстоящем 1 июля матче с командой Испании.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, главы двух государств также обсудили двусторонние отношения и график предстоящих контактов.