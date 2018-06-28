Мальчик из Саранска получил билеты на матч ЧМ Панама - Тунис и автограф Романа Торреса

Сборная Панамы проиграла команде Туниса со счетом 1:2

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Школьник из Саранска Герман Выборнов получил автограф футболиста сборной Панамы Романа Торреса. Также мальчик смог посетить матч чемпионата мира по футболу между сборными Панамы и Туниса в Саранске.

Мальчик хотел увидеть своего кумира из сборной Панамы Романа Торреса, который вместе с командой во время чемпионата мира разместился на базе в столице Мордовии. Он не смог попасть на открытую тренировку сборной, так как туда были приглашены только ученики футбольных школ. На открытии площадки Фестиваля болельщиков в Саранске, которую посетили панамские футболисты, Герман не успел взять автограф, так как к игрокам была большая очередь.