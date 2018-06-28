Мальчик из Саранска получил билеты на матч ЧМ Панама - Тунис и автограф Романа Торреса

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Школьник из Саранска Герман Выборнов получил автограф футболиста сборной Панамы Романа Торреса. Также мальчик смог посетить матч чемпионата мира по футболу между сборными Панамы и Туниса в Саранске.
Мальчик хотел увидеть своего кумира из сборной Панамы Романа Торреса, который вместе с командой во время чемпионата мира разместился на базе в столице Мордовии. Он не смог попасть на открытую тренировку сборной, так как туда были приглашены только ученики футбольных школ. На открытии площадки Фестиваля болельщиков в Саранске, которую посетили панамские футболисты, Герман не успел взять автограф, так как к игрокам была большая очередь.
Получить автограф любимого футболиста мальчику помог министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушкин. Во время прогулки сборной Панамы по городу он помог Герману встретиться с Торресом. Меркушкин вручил мальчику и его маме сувениры с символикой чемпионата мира и билеты на матч между сборными Панамы и Туниса.
"Для Саранска чемпионат мира по футболу - это большой праздник, - сказал Герман. - Мне захотелось взять автограф. Моя мечта, наконец, исполнилась. Я наконец-то взял автограф знаменитого футболиста".
Сборная Панамы проиграла команде Туниса со счетом 1:2.