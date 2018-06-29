Фан-зона в Калининграде рассчитана на единовременное пребывание 15 тыс. зрителей, которые могут наблюдать за трансляциями матчей на 120-метровом экране

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости фан-зоны чемпионата мира по футболу в Калининграде установлен 28 июня, когда прошел матч Англия - Бельгия на стадионе "Калининград". В течение дня площадку фестиваля болельщиков посетили более 38 тыс. человек, сообщили ТАСС в пятницу в АНО "Дирекция Калининград 2018".

"В течение дня 28 июня фан-зону посетили 38 200 человек. Это самый высокий показатель с начала ее работы", - сказал представитель дирекции.

Фан-зона в Калининграде рассчитана на единовременное пребывание 15 тыс. зрителей, которые могут наблюдать за трансляциями матчей на 120-метровом экране. Как сообщалось ранее, в среднем за день на ней бывает до 20 тыс. человек. В день матча Англия - Бельгия площадка несколько раз заполнялась полностью, из-за чего организаторам приходилось приостанавливать допуск. Во время матча зрители наблюдали за игрой англичан и бельгийцев не только из фан-зоны, но и прилегающей к ней улицы.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. В Калининграде прошли матчи Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1) и Испания - Марокко (2:2). Игра между сборными Бельгии и Англии 28 июня (1:0) стала последней для Калининграда в рамках чемпионата мира.