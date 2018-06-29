Пять миллионов человек посетили Фестиваль болельщиков с начала ЧМ-2018 в России

ТАСС, 29 июня. Около пяти миллионов человек посетили Фестиваль болельщиков с начала чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура в своем Twitter.
Wow already 5 million visitors for #FIFAFanFest in Russia! Congrats to the 11 Host Cities for your wonderful organisation skills! Visit the #FIFAFanFest at different locations over the weekend. It will be great ✨✨✨✨ pic.twitter.com/IOnMfBSV2H— Fatma Samoura (@fatma_samoura) 29 июня 2018 г.
"Уже пять миллионов человек посетили Фестиваль болельщиков в России, - написала Самура. - Поздравляю все города мирового первенства с великолепной работой".
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.