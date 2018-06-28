Магнуссон: Россия организовала чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне

Исландская команда на групповом этапе ЧМ-2018 сыграла вничью со сборной Аргентины (1:1) и потерпела поражения от нигерийцев (0:2) и хорватов (1:2)

ВОЛГОГРАД, 29 июня. /ТАСС /. Чемпионат мира по футболу в России организован на самом высоком уровне и наполнен атмосферой праздника. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной Исландии и московского ЦСКА Хердур Магнуссон. Исландская команда на групповом этапе ЧМ-2018 сыграла вничью со сборной Аргентины (1:1) и потерпела поражения от нигерийцев (0:2) и хорватов (1:2), с одним очком заняв последнее место в группе D. Магнуссон полностью провел все три матча сборной Исландии на турнире. Во время чемпионата мира исландцы базировались в Геленджике.

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