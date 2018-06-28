Магнуссон: Россия организовала чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне

ВОЛГОГРАД, 29 июня. /ТАСС /. Чемпионат мира по футболу в России организован на самом высоком уровне и наполнен атмосферой праздника. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной Исландии и московского ЦСКА Хердур Магнуссон.
Исландская команда на групповом этапе ЧМ-2018 сыграла вничью со сборной Аргентины (1:1) и потерпела поражения от нигерийцев (0:2) и хорватов (1:2), с одним очком заняв последнее место в группе D. Магнуссон полностью провел все три матча сборной Исландии на турнире. Во время чемпионата мира исландцы базировались в Геленджике.
"Турнир в России организован на самом высоком уровне. Начиная от замечательной базы на юге и заканчивая отелями, где мы останавливались - все было прекрасно. В некоторых городах было немного жарковато, но за счет того, что мы удачно подобрали базу, жара переносилась легче. Конечно, я бы также хотел поблагодарить болельщиков, создавших атмосферу праздника, - не только наших, но и местных, которые тоже поддерживали нас", - сказал Магнуссон.
В июне было объявлено о переходе Магнуссона в ЦСКА из английского "Бристоль Сити". В сезоне-2017/18 25-летний защитник провел 25 игр и отметился одной голевой передачей в чемпионшипе (втором английском дивизионе).
Групповой этап чемпионата мира завершился 28 июня, 30 июня стартует плей-офф турнира. Финал мирового первенства состоится 15 июля в московских "Лужниках".