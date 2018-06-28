Футболист сборной России Ерохин тренируется в общей группе перед матчем 1/8 финала ЧМ

Матч 1/8 финала турнира между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники"

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании, передает корреспондент ТАСС с базы национальной команды в подмосковном Новогорске.

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