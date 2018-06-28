Футболист сборной России Ерохин тренируется в общей группе перед матчем 1/8 финала ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании, передает корреспондент ТАСС с базы национальной команды в подмосковном Новогорске.
Полузащитник Александр Ерохин, ранее занимавшийся отдельно из-за проблем со стопой, возобновил тренировки в общей группе.
Матч 1/8 финала турнира между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".