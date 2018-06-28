Глава федерации: соблюдение поста в Рамадан повлияло на результаты египтян на ЧМ-2018

Сборная Египта не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе A

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Соблюдение поста в Рамадан футболистами сборной Египта оказало влияние на их игру на чемпионате мира в России. Такое мнение высказал глава Египетской футбольной ассоциации (EFA) Хани Абу Рида, чьи слова приводит Би-би-си.

"Это плохо на нас повлияло, - сказал Рида. - Я разговаривал с футболистами перед чемпионатом мира, но они отказались нарушить пост. Пост завершился за день до матча с командой Уругвая, но он повлиял на эту игру. Могу заверить, что многие арабские страны заставили своих игроков отказаться от соблюдения поста".