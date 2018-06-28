Тренер сборной Сербии: Россия на ЧМ-2018 приятно удивила

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Россия отлично подготовилась к чемпионату мира по футболу, страна приятно удивила всех гостей турнира. Такое мнение ТАСС высказал помощник главного тренера сборной Сербии, бывший защитник московского "Локомотива" Милан Обрадович.
Обрадович выступал за "Локомотив" в 2001-2003 годах, став чемпионом (2002) и обладателем Кубка России (2001). Чемпионат мира проходит в 11 российских городах.
"Россия изменилась к лучшему, стала раз в 10 красивее. Я очень рад, что вернулся, у меня остались очень хорошие воспоминания, - сказал Обрадович. - Надеюсь, мне еще удастся сюда попасть, например если наши команды встретятся в одном из отборочных турниров".
"Для меня это первый чемпионат мира, так что мне сложно сравнивать нынешний турнир с предыдущими. Но я разговаривал с ребятами из руководства федерации, которые побывали уже на трех-четырех чемпионатах мира. Они говорят, что турнир в России - лучший с точки зрения организации", - добавил он.
Обрадович отметил, что его поразила поддержка российских болельщиков сборной Сербии. "Даже когда мы гуляли по Москве, я почувствовал эту связь с вашим народом, это даже сложно объяснить словами. Хочу поблагодарить вас за то, как вы нас встретили, как относились к нам и поддерживали", - подчеркнул он.
Сборная Сербии заняла третье место в группе Е с командами Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики и не вышла в плей-офф мирового первенства.