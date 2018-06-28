Тренер сборной Сербии: Россия на ЧМ-2018 приятно удивила

Милан Обрадович отметил, что страна изменилась к лучшему с тех пор, как он выступал за московский "Локомотив" в 2001-2003 годах

"Россия изменилась к лучшему, стала раз в 10 красивее. Я очень рад, что вернулся, у меня остались очень хорошие воспоминания, - сказал Обрадович. - Надеюсь, мне еще удастся сюда попасть, например если наши команды встретятся в одном из отборочных турниров".

"Для меня это первый чемпионат мира, так что мне сложно сравнивать нынешний турнир с предыдущими. Но я разговаривал с ребятами из руководства федерации, которые побывали уже на трех-четырех чемпионатах мира. Они говорят, что турнир в России - лучший с точки зрения организации", - добавил он.

Обрадович отметил, что его поразила поддержка российских болельщиков сборной Сербии. "Даже когда мы гуляли по Москве, я почувствовал эту связь с вашим народом, это даже сложно объяснить словами. Хочу поблагодарить вас за то, как вы нас встретили, как относились к нам и поддерживали", - подчеркнул он.

Сборная Сербии заняла третье место в группе Е с командами Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики и не вышла в плей-офф мирового первенства.