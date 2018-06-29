Система идентификации болельщиков помогла оперативно задерживать нарушителей на ЧМ

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, также "большой профилактический эффект" имели разъяснительные беседы с иностранными гражданами из "групп риска"

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 29 июня. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев выразил уверенность, что иностранные правоохранительные органы успели оценить работу системы идентификации болельщиков, благодаря которой оперативно задерживают правонарушителей на матчах чемпионата мира по футболу в России. Об этом министр сообщил в пятницу в Центре международного полицейского сотрудничества в подмосковном Домодедове.

"Уверен, что вы успели оценить преимущества системы идентификации болельщиков. С ее помощью стало возможно оперативно устанавливать и задерживать лиц, совершивших противоправные деяния на стадионах, контролировать их передвижения между городами. Указанная система позволила ограничить доступ правонарушителям из многих стран на матчи главного футбольного турнира", - сказал министр.

По его словам, совместное патрулирование российских и зарубежных полицейских, а также их разъяснительные беседы с иностранными гражданами из "групп риска" имели большой профилактический эффект.

"Офицеры связи и споттеры при взаимодействии с сотрудниками МВД России показали высокий уровень профессионализма и ответственность", - отметил министр.

В пятницу в Центре международного полицейского сотрудничества Владимир Колокольцев вручил сотрудникам правоохранительных органов зарубежных стран 139 ведомственных медалей "За укрепление международного полицейского сотрудничества". Кроме того, в завершении мероприятия министр пригласил коллег принять участие в товариществом матче по мини-футболу между сборными командами сотрудников МВД России и полицейских зарубежных стран.

Центр международного полицейского сотрудничества был открыт на базе Всероссийского института повышения квалификации МВД 12 июня этого года на период проведения чемпионата мира по футболу и призван способствовать координации совместных усилий российских и иностранных полицейских в обеспечении общественного правопорядка в городах-организаторах турнира.