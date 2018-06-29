Инфантино: чемпионат мира по футболу меняет западное восприятие России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России меняет восприятие страны, особенно на Западе. Такое мнение во время выступления на форуме "Спорт и будущее" в Москве высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
В четверг завершился групповой турнир чемпионата мира в России, в субботу пройдут первые матчи 1/8 финала.
"Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой", - сказал Инфантино.
"Праздник в России стал праздником всего мира", - добавил глава ФИФА.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи проводятся в 11 городах.