Инфантино: чемпионат мира по футболу меняет западное восприятие России

В четверг завершился групповой турнир чемпионата мира в России, в субботу пройдут первые матчи 1/8 финала

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России меняет восприятие страны, особенно на Западе. Такое мнение во время выступления на форуме "Спорт и будущее" в Москве высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. В четверг завершился групповой турнир чемпионата мира в России, в субботу пройдут первые матчи 1/8 финала.

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