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29 июня, 15:00
Почему сборная России может преподнести сюрприз в плей-офф ЧМ
Станислав Черчесов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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ТАСС рассказывает о перспективах национальной команды и ее соперников в плей-офф мирового первенства по футболу

Пока сложно себе представить победу сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. Встреча с уругвайцами (0:3) в третьем туре группового этапа оптимизма не вселила. Тем не менее обстоятельства выступают в пользу продолжения сказки, начатой россиянами в первых матчах с саудовцами (5:0) и египтянами (2:1). 

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Достаточно просто взглянуть на сетку плей-офф турнира и убедиться, что ее нижняя часть, в которой выступит команда Станислава Черчесова, значительно слабее. 

В верхней части поборются четыре очевидных фаворита — Португалия, Франция, Аргентина, Бразилия, три теневых претендента — Уругвай, Мексика, Бельгия. Случаи японцев и россиян похожи — победа в турнире станет небольшим футбольным чудом. В нижней части таблицы так можно сказать обо всех, кроме испанцев и хорватов, — о датчанах, шведах, швейцарцах, колумбийцах и англичанах. 

Сказка начинается

В нижней части один записной фаворит — Испания, с которой, правда, россиянам предстоит встретиться уже в 1/8 финала. Испанцы мастеровитее и опытнее, большинство игроков выступают вместе на протяжении многих лет, трое — Серхио Рамос, Андрес Иньеста и Давид Сильва — поучаствовали в победах на чемпионате мира 2010 года и чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов. Накануне старта на турнире, однако, со скандалом был уволен главный тренер команды Хулен Лопетеги, с которым команда успела сработаться за прекрасно проведенный отборочный цикл. Игроки хорошо знакомы и с заменившим Лопетеги легендарным испанским футболистом Фернандо Йерро, но у него практически нет тренерского опыта. Игра команды на групповом этапе монолитной не смотрелась — ничьи с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2) и победа над иранцами (0:1). Слова "Испания" и "фаворит" по ходу турнира почти не употребляются вместе.

Следующими потенциальными соперниками россиян могут стать команды Хорватии и Дании. У датчан есть сильный атакующий полузащитник лондонского клуба "Тоттенхэм" Кристиан Эриксен, но в остальном россияне оппонентам ни в мастерстве, ни в опыте не уступают. Сборной Черчесова уже удавалось справляться на турнире с командой одного игрока — египтянами, ведомыми Мохаммедом Салахом. 

Хорваты оставили одно из самых ярких впечатлений и, скорее, повысили свой статус в ранжире фаворитов. Команда Златко Далича без потерь прошла "группу смерти", обыграв нигерийцев (2:0), аргентинцев (3:0) и даже исландцев (2:1) резервным составом. Хорваты обладают крепкой и опытной обороной и, возможно, одной из самых мощных средних линий — Лука Модрич, Иван Ракитич, Иван Перишич, Марсело Брозович, Матео Ковачич. Однако позиции вратаря (Даниэль Субашич) и забивного форварда оставляют сомнения — Анте Ребич часто упускает свои возможности, а Марио Манджукича в последние два сезона в туринском "Ювентусе" не зря переквалифицировали в крайнего полузащитника.

Потенциальные соперники по полуфиналу

Потенциальными соперниками россиян в полуфинале могут стать сборные Швеции, Швейцарии, Колумбии и Англии.

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Шведы — крепкая команда, но не больше, звезд в ней нет. Игра строится от обороны. Россиянам они вполне по силам. Игроки швейцарской сборной обладают завидным мастерством и опытом, в основном играют в топ-5 европейских национальных чемпионатов, но и им до звезд пока далеко. На чемпионате Европы два года назад команда завершила борьбу уже в 1/8 финала, уступив в серии пенальти полякам, которые на турнире в России не смогли выйти из группы. 

Колумбийцы, как и хорваты, по ходу турнира повысили свой статус. Еще четыре года назад команда, ведомая Хамесом Родригесом, поразила всех романтичным атакующим футболом, который прививает команде с 2012 года аргентинский тренер Хосе Пекерман. Тогда колумбийцы уступили в четвертьфинале бразильцам (1:4) при в целом равной игре. На текущем турнире с командой еще и один из самых ярких бомбардиров мира и лидер команды вне поля Радамель Фалькао, который пропустил турнир четырехлетней давности из-за травмы. Угроза для колумбийцев — в их силе. Атакующий стиль с прессингом на каждом участке поля неизбежно предполагает много свободных зон в обороне, тем более является очень энергозатратным. Хватит ли колумбийцам сил показывать такой футбол до полуфинала — большой вопрос.

Сборная Англии обладает талантливым молодым составом, в котором выделяется нападающий Гарри Кейн, который забил на турнире уже пять мячей. Проблема англичан — в центре полузащиты, у них нет полузащитника, который смог бы вести игру команды, как это умеют делать те же хорваты Модрич и Ракитич или испанцы Андрес Иньеста и Серхио Бускетс. Деле Алли до сих пор эту роль не освоил, а Джордану Хендерсону не хватает таланта. Из группы команда Гарета Саутгейта вышла благодаря победам над самой слабой командой турнира панамцами и тунисцами, которые предпочли сыграть в атаку с более мастеровитым соперником. В последнем туре резерв англичан проиграл резерву бельгийцев. 

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Много "но" можно сказать и о каждой сборной из верхней части сетки плей-офф. Однако французы, португальцы, бразильцы, уругвайцы и мексиканцы подтвердили свои статусы. Сдала позиции команда Аргентины, но последняя игра с нигерийцами, кажется, показала, что главному тренеру команды Хорхе Сампаоли и Лионелю Месси удалось хотя бы на время найти точки соприкосновения в непростых отношениях. Бельгийцы с тремя победами свой статус только повысили. С этими командами, а также испанцами, хорватами и англичанами российским футболистам надо выложиться без остатка и уповать на удачу. 

Вице-премьер Виталий Мутко, старающийся искать плюсы во всем, после поражения от уругвайцев отметил, что россиянам повезло играть с испанцами в намоленных сборной "Лужниках". Более того, если сказка будет продолжаться, россияне сыграют на главной футбольной арене страны три раза — также в полуфинале и финале. 

Цифры тоже говорят

Если брать в расчет рейтинг ФИФА, сумма мест сборных из верхней части сетки составляет 111, нижней — 170. В верхней части пять команд из первой десятки рейтинга — действующие чемпионы Европы португальцы (4), французы (7), аргентинцы (5), бразильцы (2) и бельгийцы (3); две команды из второй — уругвайцы (14) и мексиканцы (15); лишь японцы располагаются низко (61).

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В верхней части только испанцы замыкают десятку рейтинга. Три команды из второй — датчане и англичане (делят 12–13-е места), а также колумбийцы (16). Две команды из третьей — хорваты (20) и шведы (24). Сборная России располагается на 70-м месте. Если убрать из каждой половины самые слабые по рейтингу сборные — Японии и России — преимущество верхней части еще внушительнее — 50 против 100.

В верхней части представлены четыре победителя чемпионата мира, которые в сумме выиграли 10 из 20 турниров — Уругвай (1930, 1938), Франция (1998), Аргентина (1978, 1986), Бразилия (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Из нижней части мировые первенства выигрывали по разу испанцы (2010) и англичане (1966).

Антон Рассказов

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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