Японцы вышли из группы ЧМ по правилу fair play, англичане и бельгийцы экономили силы

Пятнадцатый день чемпионата мира по футболу определил всех участников 1/8 финала турнира

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пятнадцатый день чемпионата мира по футболу стал заключительным на групповом этапе. Сборная Японии стала первой командой в истории мировых первенств, вышедшей из группы благодаря правилу fair play, а уже обеспечившие себе место в 1/8 финала бельгийцы и англичане сыграли вторыми составами. В заключительном матче группового этапа сборная Японии в Волгограде проиграла уже лишившейся шансов на выход из группы команде Польши (0:1), но это не помешало азиатской команде занять второе место в группе H, набрав четыре очка. Столько же очков в активе у сенегальцев, обе команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью. В таком случае места команд в таблице определяются по так называемым очкам fair play, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше. Данное правило было введено в 2016 году и было применено впервые в истории чемпионатов мира.

Смотрите также Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Что касается самой игры, то болельщики освистали команды, японцам пришлось извиняться за скучный и прагматичный футбол. "Мы решили задачу, это самое важное на данный момент, - сказал ТАСС полузащитник команды Кейсуке Хонда. - Мы набрали достаточное количество очков, показали неплохой футбол в первых двух матчах. Что касается сегодняшней игры, то мы понимаем позицию болельщиков и хотим извиниться за такой скучный футбол". Сборная Японии в последний раз выходила в плей-офф чемпионата мира на первенстве в ЮАР в 2010 году. Тогда японская команда уступила в серии пенальти парагвайцам. Сенегальцы перебрали желтых карточек В параллельном матче в этой группе колумбийцы в Самаре обыграли сенегальцев со счетом 1:0. "Так складываются правила, мы не вышли в финал из-за рейтинга fair play, у нас было меньше очков, чем нужно, - прокомментировал вылет своей команды с турнира главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе. - Сегодня мы не квалифицировались, потому что мы этого не заслужили, но я горжусь своей командой. Я разочарован, наши игроки боролись за сборную, я буду поощрять их, потому что в будущем мы можем ожидать много чего хорошего от нашей команды". Колумбийцы после поражения в стартовом матче от японцев одержали две победы и стали первыми в группе. "Я думаю, что команда играла хорошо, она совершенствуется. Нам нужно выстраивать игры с прессингом и давлением. У нас были правильные маневры, которые должны были разрушить равновесие Сенегала, но матч был все равно непростым, потому что нам не всегда удавалось контролировать мяч в середине поля и передавать его на Фалькао", - отметил тренер Хосе Пекерман.

При этом сборная Колумбии, возможно, потеряла одного из своих ведущих игроков - Хамеса Родригеса. Он покинул поле на 31-й минуте матча из-за травмы. Насколько серьезно повреждение, станет известно после медосмотра. Группу H выиграли колумбийцы (6), вторыми стали японцы (4), третьими - сенегальцы (4), четвертыми - поляки (3). Бельгийцы и англичане сэкономили силы Абсурдная ситуация сложилась перед матчем лидеров группы G. Англичане и бельгийцы уже обеспечили себе место в плей-офф и должны были сыграть за первое место в квартете. Однако это было невыгодно с турнирной точки зрения. Первая команда в этой группе по сетке плей-офф в 1/4 финала выходит на победителя пары Бразилия - Мексика, в то время как второе - на пару Швеция - Швейцария. Более того, здесь также все могло решить количество карточек, после двух туров у команд было равенство по всем основным показателям. В итоге тренеры выставили вторые составы, в частности, не задействовав лучших бомбардиров турнира - Гарри Кейна и Ромелу Лукаку. Матч не получился ярким, но и игрой в поддавки или соревнованием по набору карточек он тоже не стал. Бельгийцы выиграли благодаря голу Аднана Янузая и стали первыми в группе. "Если честно, я доволен тем, как мы сыграли. Мы сделали много замен перед игрой по сравнению с предыдущими матчами чемпионата, - сказал после матча главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес. - На чемпионате мира нельзя добиться успеха, если ты пытаешься выбрать себе легкий путь. Поэтому мы довольны итоговым счетом, довольны, что набрали девять очков". Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что не хотел рисковать лидерами перед плей-офф. "Мы играли неплохо, не скажу, что мы провалились, но, к сожалению, у нас было не так много опасных моментов, не было достаточной взаимосвязи между линиями, - сказал он. - Мы не любим проигрывать и не хотим это делать. Надеюсь, болельщики на нас не в обиде, они видели, что мы до последнего старались сравнять счет, переломить ход игры". Панамцы очков не набрали В параллельном матче этой группы в Саранске сборная Туниса одержала волевую победу над командой Панамы со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Фахреддин Бен-Юссеф (51-я минута) и Вахби Хазри (66), еще один мяч в свои ворота забил защитник тунисцев Яссин Мерия (33). Таким образом, панамцы на дебютном для себя чемпионате мира не набрали ни одного очка. В итоговой таблице группы G тунисцы стали третьими с тремя очками, панамцы - четвертыми.