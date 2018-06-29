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29 июня, 03:17
Сборная Туниса по футболу одержала первую победу на чемпионатах мира за 40 лет
Игроки сборной Туниса радуются победе в матче ЧМ-2018 с командой Панамы
© Станислав Красильников/ТАСС
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Матч группового этапа турнира, прошедший в Саранске, завершился победой африканской команды над панамцами со счетом 2:1

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Туниса одержали первую победу в рамках чемпионатов мира с 1978 года, переиграв команду Панамы со счетом 2:1. Встреча прошла на "Мордовия-Арене" в Саранске в присутствии 37 168 зрителей.

Обе сборные перед заключительным туром потеряли шансы на выход из группы G, уступив командам Англии и Бельгии. Панамцы впервые в истории пробились на чемпионат мира и в матче с англичанами сумели забить один гол (1:6). По словам тренера Эрнана Гомеса, панамская сборная в заключительном матче на турнире рассчитывала набрать первые очки в истории.

Сборная Туниса свою единственную победу на чемпионатах мира одержала на турнире 1978 года в Аргентине. Тогда африканская команда в стартовом матче переиграла сборную Мексики со счетом 3:1, но выйти из группы не смогла.

Команда Туниса играла без запасного вратаря

Тунисцы заявили на чемпионат мира трех вратарей. Муэ Ассен повредил плечо в столкновении с английским футболистом Джесси Лингардом в первом матче на турнире и был заменен. Фарук Бен-Мустафа доиграл матч с англичанами и полностью провел встречу со сборной Бельгии, однако позже на тренировке повредил связки колена. В распоряжении тренеров к заключительному матчу на турнире остался один вратарь Аймен Матлути.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Набиль Маалул заявил, что надеется на разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) заявить еще одного вратаря из-за форс-мажорных обстоятельств. В среду в Москву прибыл голкипер Моэз Бен-Черифиа. Тунисская федерация футбола планировала заявить его на матч со сборной Панамы. По правилам ФИФА, изменения в составах команд возможны не позднее чем за сутки до начала первого матча на турнире, и организация не пошла на встречу тунисцам.

В середине второго тайма случился момент, когда Матлути, играя на выходе, столкнулся с одним из панамских футболистов. После этого эпизода вратарь долго лежал на газоне, ему потребовалась помощь медиков. К счастью для тунисцев, голкипер смог продолжить игру.

Болельщики поддерживали панамцев

Сборную Панамы некоторые саранские болельщики называли "своей командой". Панамцы на протяжении всего чемпионата мира жили и тренировались в Центре олимпийской подготовки в столице республики Мордовия. По ходу турнира слова поддержки панамской сборной высказывали мэр города и жители. Перед матчем со сборной Англии директор Центра олимпийской подготовки Вера Начаркина подарила главному тренеру национальную мордовскую рубашку и пожелала удачи.

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Панамские футболисты посещали различные городские мероприятия, в частности, открытие фестиваля болельщиков. Они с улыбками ходили по торговым центрам города и не отказывали жителям Саранска в фотографиях и общении. Сборная Панамы влюбила в себя немалую часть города. По рассказам одного из болельщиков, жена просила его достать флаг Панамы, чтобы поддержать эту сборную на игре с командой Туниса.

В день матча атрибутику панамской сборной можно было увидеть в городе, она активно пользовалась спросом у местных жителей. С первых минут матча российские болельщики, которых было большинство, громко и активно скандировали "Панама, Панама". И это помогло, панамцы в первом тайме открыть счет, после удара Хосе Луиса Родригеса мяч попал в футболиста сборной Туниса Яссина Мерью и рикошетом от него залетел в ворота.

Однако на второй тайм сил у панамских футболистов не осталось. Тунисцы быстро сравняли счет благодаря голу лучшего игрока матча Фахреддина Бен-Юссефа, а в середине тайма вышли вперед после хорошей комбинации и точного удара капитана команды Вахби Хазри в уже пустые ворота. Панамцы старались сравнять счет и даже забили мяч, но главный судья взятие ворот отменил, так как раньше усмотрел нарушение правил со стороны панамца.

"Общий вывод, который можно сделать, что сборной Панамы нужно оставаться на этом высоком уровне, но с большой интенсивностью игры. Наши игроки должны приспосабливаться к этому ритму. Мы показали, что можем хорошо проводить только отдельные отрезки игры, забивать голы, но матч продолжается 90 минут. Нам нужно сохранять концентрацию на протяжении всего времени", - подвел итоги встречи и всего турнира вратарь сборной Панамы Хайме Пенедо.

Тренер доволен выступлением сборной Туниса на турнире

Перед началом чемпионата мира расклады в группе G виделись примерно такими же, как все и завершилось. Сборные Англии и Бельгии считались фаворитами в борьбе за выход в 1/8 финала турнира. Однако в первом матче с англичанами (1:2) тунисская команда показала себя весьма крепким коллективом. Африканцы сумели отыграться по ходу встречи и пропустили решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

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Во втором туре тунисцы пропустили мяч в самом начале встречи со сборной Бельгии и так и не смогли ей ничего противопоставить (2:5). "Наверное, в игре со сборной Бельгии нужно было уйти в защиту и не выходить в атаку, поэтому мы пропустили так много голов", - отметил тренер уже по окончании заключительной встречи.

"Я думаю, что тунисская сборная относительно хорошо выступила, мои игроки выложились во всех трех матчах, но в первых двух у нас были очень серьезные соперники, благодаря нашему вратарю мы не пропустили больше мячей. А сегодня заслуженно заработали три очка, это основное, что имеет значение", - подвел итоги выступления на турнире главный тренер Маалул.

Лучший игрок матча Фахреддин Бен-Юссеф отметил значимость победы в заключительной встрече. "У нас был хороший матч, нам удалось компенсировать два своих поражения. Это историческая победа для сборной Туниса, мы хотели ее добиться. Сегодня великий день для Туниса", - подчеркнул футболист.

Команда Панамы имеет хорошее будущее

Большинство панамских футболистов и главный тренер надеются, что попадание на чемпионат мира станет толчком к развитию футбола в стране и интереса к этому виду спорта. Некоторые уже рассуждают о следующем чемпионате мира, который состоится в 2022 году в Катаре.

"У сборной Панамы блестящее будущее, - отметил тренер Эрнан Гомес. - Разве мы самая плохая команда на чемпионате? Мы - самая молодая команда, команда, у которой больше всего сложностей, у которой первое выступление на чемпионате мира. Мы команда, которая обучается и которая идет вперед".

Схожего мнения и 36-летний футболист Луис Техада, для которого матч с командой Туниса стал последним в национальной сборной. "В сборной Панамы есть очень перспективные игроки, которые будут играть и на следующем чемпионате мира, если покажут должный уровень. Если они будут следовать рекомендациям тренерского штаба и извлекут уроки из опыта этого чемпионата мира, то футбол в стране и панамская сборная будут развиваться. Это поколение способно достичь более высоких результатов", - считает Техада.

Матчи 1/8 финала чемпионата мира в России пройдут с 30 июня по 3 июля. Финал турнира состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".

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