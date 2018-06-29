Сборная Туниса по футболу одержала первую победу на чемпионатах мира за 40 лет

Матч группового этапа турнира, прошедший в Саранске, завершился победой африканской команды над панамцами со счетом 2:1

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Туниса одержали первую победу в рамках чемпионатов мира с 1978 года, переиграв команду Панамы со счетом 2:1. Встреча прошла на "Мордовия-Арене" в Саранске в присутствии 37 168 зрителей. Обе сборные перед заключительным туром потеряли шансы на выход из группы G, уступив командам Англии и Бельгии. Панамцы впервые в истории пробились на чемпионат мира и в матче с англичанами сумели забить один гол (1:6). По словам тренера Эрнана Гомеса, панамская сборная в заключительном матче на турнире рассчитывала набрать первые очки в истории. Сборная Туниса свою единственную победу на чемпионатах мира одержала на турнире 1978 года в Аргентине. Тогда африканская команда в стартовом матче переиграла сборную Мексики со счетом 3:1, но выйти из группы не смогла. Команда Туниса играла без запасного вратаря Тунисцы заявили на чемпионат мира трех вратарей. Муэ Ассен повредил плечо в столкновении с английским футболистом Джесси Лингардом в первом матче на турнире и был заменен. Фарук Бен-Мустафа доиграл матч с англичанами и полностью провел встречу со сборной Бельгии, однако позже на тренировке повредил связки колена. В распоряжении тренеров к заключительному матчу на турнире остался один вратарь Аймен Матлути. На предматчевой пресс-конференции главный тренер Набиль Маалул заявил, что надеется на разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) заявить еще одного вратаря из-за форс-мажорных обстоятельств. В среду в Москву прибыл голкипер Моэз Бен-Черифиа. Тунисская федерация футбола планировала заявить его на матч со сборной Панамы. По правилам ФИФА, изменения в составах команд возможны не позднее чем за сутки до начала первого матча на турнире, и организация не пошла на встречу тунисцам. В середине второго тайма случился момент, когда Матлути, играя на выходе, столкнулся с одним из панамских футболистов. После этого эпизода вратарь долго лежал на газоне, ему потребовалась помощь медиков. К счастью для тунисцев, голкипер смог продолжить игру. Болельщики поддерживали панамцев Сборную Панамы некоторые саранские болельщики называли "своей командой". Панамцы на протяжении всего чемпионата мира жили и тренировались в Центре олимпийской подготовки в столице республики Мордовия. По ходу турнира слова поддержки панамской сборной высказывали мэр города и жители. Перед матчем со сборной Англии директор Центра олимпийской подготовки Вера Начаркина подарила главному тренеру национальную мордовскую рубашку и пожелала удачи.

Панамские футболисты посещали различные городские мероприятия, в частности, открытие фестиваля болельщиков. Они с улыбками ходили по торговым центрам города и не отказывали жителям Саранска в фотографиях и общении. Сборная Панамы влюбила в себя немалую часть города. По рассказам одного из болельщиков, жена просила его достать флаг Панамы, чтобы поддержать эту сборную на игре с командой Туниса. В день матча атрибутику панамской сборной можно было увидеть в городе, она активно пользовалась спросом у местных жителей. С первых минут матча российские болельщики, которых было большинство, громко и активно скандировали "Панама, Панама". И это помогло, панамцы в первом тайме открыть счет, после удара Хосе Луиса Родригеса мяч попал в футболиста сборной Туниса Яссина Мерью и рикошетом от него залетел в ворота. Однако на второй тайм сил у панамских футболистов не осталось. Тунисцы быстро сравняли счет благодаря голу лучшего игрока матча Фахреддина Бен-Юссефа, а в середине тайма вышли вперед после хорошей комбинации и точного удара капитана команды Вахби Хазри в уже пустые ворота. Панамцы старались сравнять счет и даже забили мяч, но главный судья взятие ворот отменил, так как раньше усмотрел нарушение правил со стороны панамца. "Общий вывод, который можно сделать, что сборной Панамы нужно оставаться на этом высоком уровне, но с большой интенсивностью игры. Наши игроки должны приспосабливаться к этому ритму. Мы показали, что можем хорошо проводить только отдельные отрезки игры, забивать голы, но матч продолжается 90 минут. Нам нужно сохранять концентрацию на протяжении всего времени", - подвел итоги встречи и всего турнира вратарь сборной Панамы Хайме Пенедо. Тренер доволен выступлением сборной Туниса на турнире Перед началом чемпионата мира расклады в группе G виделись примерно такими же, как все и завершилось. Сборные Англии и Бельгии считались фаворитами в борьбе за выход в 1/8 финала турнира. Однако в первом матче с англичанами (1:2) тунисская команда показала себя весьма крепким коллективом. Африканцы сумели отыграться по ходу встречи и пропустили решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.