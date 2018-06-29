Болельщики сборных Бельгии и Англии вместе отмечают окончание матча ЧМ в Калининграде

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев, обе команды досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Болельщики сборных Бельгии и Англии устроили шумный праздник в честь окончания матча в Калининграде, в котором бельгийская команда обыграла соперников со счетом 1:0. На главной площади города собралось несколько тысяч человек, передает корреспондент ТАСС с места события.

В турнирной таблице группы G сборная Бельгии, набрав девять очков, заняла первое место, англичане с шестью очками финишировали вторыми. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира еще по итогам двух первых туров, одержав по две победы.

Большинство бельгийских болельщиков расположились на площадке у торгового центра "Кловер", здесь превалируют цвета их национального флага. Фанаты распевают песни под барабаны, танцуют. В какой-то момент они решили повторить знаменитый боевой клич болельщиков исландской сборной, его подхватила почти вся площадка. "Победа в игре для нас, конечно, праздник, чемпионат мира - праздник, это прекрасно", - сказал ТАСС один из участников торжества бельгиец Николас.

Англичане собрались в баре через дорогу. Они вывесили на стене британский флаг и поют свои футбольные песни. И тех и других можно встретить на обеих сторонах дороги, английский флаг спокойно соседствует с черно-желто-красными цветами бельгийского флага на плечах фанатов. Здесь много болельщиков и из других стран, например, канадцев, немцев, они тоже приехали на игру Бельгия - Англия.

Периодически над площадью разносится "Россия!". Калининградцы приходятся сюда после каждого матча, сыгранного в городе. Площадь Победы с первой игры стала неофициальной фан-зоной ЧМ-2018. Вместе с футбольными кричалками звучит и "Катюша".

В нескольких кварталах от площади в одном из баров бельгийские и английские болельщики вместе поют песни The Beatles, звучит "Hey Jude". Полиция внимательно наблюдает за происходящим, о каких-либо инцидентах не сообщалось. В Калининграде также прошли матчи Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1) и Испания - Марокко (2:2). Игра между сборными Бельгии и Англии стала последней для Калининграда в рамках чемпионата мира.