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29 июня, 01:41
Бельгийцы вымучили победу над сборной Англии и стали победителями группы G на ЧМ-2018
Футболисты сборной Бельгии
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Проходивший в Калининграде матч завершился победой бельгийской команды со счетом 1:0

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу стала победителем группы G проходящего в России чемпионата мира, обыграв в заключительном матче группового этапа с минимальным счетом команду Англии. В турнирной таблице сборная Бельгии набрала максимум очков - девять, а англичане с шестью очками финишировали вторыми.

Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф еще до очной встречи, поэтому матч в Калининграде получился во многом товарищеским. Тренеры обеих команд предоставили отдых своим лидерам - у бельгийцев не играли сразу девять человек основного состава, у англичан - восемь. Матч проходил на низких скоростях, практически без борьбы и опасных моментов. По ходу игры болельщики, которых на стадионе в Калининграде собралось 33 973 человека, зачастую недовольно свистели, требуя активных действий от футболистов.

К счастью для зрителей матч не закончился с нулевым счетом. Аднан Янузай в начале второго тайма поразил ворота английской сборной. После игры именно он был назван самым ценным игроком встречи.

Тренерам не стыдно

После игры журналисты спросили главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не стыдно ли ему выставлять не основной состав на матч финальной стадии чемпионата мира. Он признался, что вынужден был так поступить, чтобы лидеры команды не получили травм в преддверии важных матчей плей- офф: "Конечно, у нас есть определенные обязательства перед болельщиками, перед организаторами турнира. Но когда ты тренер команды, иногда надо принимать решения, которые могут оказаться непопулярными, за которые будут критиковать".

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"Мы не любим проигрывать и не хотим это делать. Надеюсь, болельщики на нас не в обиде и видели, что мы до последнего старались сравнять счет, переломить ход игры", - добавил Саутгейт.

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес свой выбор состава на матч объяснил желанием дать практику футболистам, которые мало играли в предыдущих играх чемпионата мира. "Мы сделали много замен перед игрой по сравнению с предыдущими матчами чемпионата, и сегодняшняя команда добилась победы, - сказал Мартинес. - Многие говорят, что у нас "золотое поколение", и молодые игроки, которые вышли сегодня, подтвердили авансы. В нынешней сборной Бельгии собраны игроки, которые получают удовольствие от игры, от выступления за национальную команду".

Все мысли об 1/8 финала

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону. Англичане в первом раунде плей-офф 3 июля на московском стадионе "Спартак" сыграют с колумбийцами.

По словам защитника английской сборной Трента Александр- Арнольда, английская сборная особое внимание будет уделять 11-метровым ударам, ведь в случае равного счета в основное и дополнительное время, победитель будет определяться в серии пенальти: "Мы рассчитываем на победу в игре с колумбийцами, сделаем все от нас зависящее. Но в любом случае, к серии плей-офф мы отрабатываем на тренировках пенальти".

Защитник английской команды Гэри Кэйхилл уверен, что в проигрыше его команды бельгийцам есть позитивный момент: игра англичан с колумбийцами пройдет 3 июля - на один день позже, чем бельгийцы сыграют с командой Японии. По его словам, это даст дополнительную возможность отдохнуть игрокам и проанализировать ситуацию перед матчем.

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Бельгийцы также настроены оптимистично в преддверии плей-офф чемпионата мира. Так Янузай выразил надежду, что продолжит пополнять свой бомбардирский счет. "Я доволен победой над сборной Англии, надеюсь, мы продолжим в том же духе. Я провел хороший матч, мне удалось отличиться на чемпионате мира, это непередаваемое ощущение, хочется верить, что это не последний мой мяч на этом турнире", - сказал Янузай.

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