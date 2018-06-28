Бельгийцы вымучили победу над сборной Англии и стали победителями группы G на ЧМ-2018

Проходивший в Калининграде матч завершился победой бельгийской команды со счетом 1:0

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу стала победителем группы G проходящего в России чемпионата мира, обыграв в заключительном матче группового этапа с минимальным счетом команду Англии. В турнирной таблице сборная Бельгии набрала максимум очков - девять, а англичане с шестью очками финишировали вторыми.

Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф еще до очной встречи, поэтому матч в Калининграде получился во многом товарищеским. Тренеры обеих команд предоставили отдых своим лидерам - у бельгийцев не играли сразу девять человек основного состава, у англичан - восемь. Матч проходил на низких скоростях, практически без борьбы и опасных моментов. По ходу игры болельщики, которых на стадионе в Калининграде собралось 33 973 человека, зачастую недовольно свистели, требуя активных действий от футболистов.

К счастью для зрителей матч не закончился с нулевым счетом. Аднан Янузай в начале второго тайма поразил ворота английской сборной. После игры именно он был назван самым ценным игроком встречи.

Тренерам не стыдно

После игры журналисты спросили главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта не стыдно ли ему выставлять не основной состав на матч финальной стадии чемпионата мира. Он признался, что вынужден был так поступить, чтобы лидеры команды не получили травм в преддверии важных матчей плей- офф: "Конечно, у нас есть определенные обязательства перед болельщиками, перед организаторами турнира. Но когда ты тренер команды, иногда надо принимать решения, которые могут оказаться непопулярными, за которые будут критиковать".