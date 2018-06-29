Вратарь: панамским футболистам нужно приспосабливаться к темпу игры на крупных турнирах

Сборная Панамы впервые в истории приняла участие в чемпионате мира, где уступила командам Бельгии (0:3), Англии (1:6) и Туниса (1:2)

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Панамским футболистам предстоит научиться играть в более высоком темпе для того, чтобы успешнее выступать на турнирах уровня чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал вратарь панамцев Хайме Пенедо.

Сборная Панамы впервые в истории приняла участие в чемпионате мира, где уступила командам Бельгии (0:3), Англии (1:6) и Туниса (1:2).

"Мы заранее знали, что нам будет непросто на нашем первом чемпионате мира, так оно и оказалось на деле, - сказал Пенедо. - Мы родом из того региона, той зоны, где в футбол играют в более медленном темпе. У нас практически нет игроков, выступающих в европейских клубах, это тоже осложняет ситуацию".

"Общий вывод, который можно сделать, что сборной Панамы нужно оставаться на этом высоком уровне, но с большой интенсивностью игры. Наши игроки должны приспосабливаться к этому ритму. Мы показали, что можем хорошо проводить только отдельные отрезки игры, забивать голы, но матч продолжается 90 минут. Нам нужно сохранять концентрацию на протяжении всего времени", - продолжил футболист.

Пенедо признался, что команда испытывала большие ожидания и надежды перед началом турнира, особенно после первого тайма стартового матча со сборной Бельгии (0:0 - прим. ТАСС).

"Иллюзии есть всегда, но реальность остается реальностью. Нам приходилось играть с командами, где мы рано или поздно чувствовали, что они играют быстрее, с другим ритмом. Это то, чему нам предстоит научиться. Это и есть наша цель на будущее", - заключил игрок.