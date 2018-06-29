Игрок: сборная Англии уделяет особое внимание отработке пенальти перед плей-офф ЧМ

В 1/8 финала английская сборная встретится с командой Колумбии

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии уделяют особое внимание отработке пенальти в преддверии плей-офф чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал полузащитник английской сборной Трент Александер-Арнольд.

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Калининграде. В 1/8 финала английская сборная встретится с командой Колумбии.

"Обидно, что мы проиграли, но мы до последней минуты пытались переломить ход встречи. Впрочем, главное, что мы вышли в плей-офф, - сказал Александр-Арнольд. - Теперь нам предстоит сложный матч против колумбийской сборной. Они стали победителями в своей группе, и это говорит об их силе".

"Мы рассчитываем на победу в игре с колумбийцами, сделаем все от нас зависящее. Но в любом случае, к серии плей-офф мы отрабатываем на тренировках пенальти", - добавил полузащитник.

По словам защитника англичан Гэри Кэйхилла, матч первого раунда плей-офф с колумбийцами не будет простым. "Трудно ожидать что-то, когда продвигаешься дальше по таблице на таком турнире. Следующая игра будет не самой простой", - сказал он.

Футболист также отметил, что в проигрыше его команды сегодня есть и позитивный момент, так как игра англичан с колумбийцами пройдет 3 июля - на один день позже, чем бельгийцы сыграют с командой Японии. По его словам, это даст дополнительную возможность отдохнуть игрокам и проанализировать ситуацию перед матчем.

"У сборной Колумбии есть сильные футболисты"

Полузащитник английской сборной Рубен Лофтус-Чик после завершения встречи с командой Бельгии рассказал журналистам, что сборная Колумбии в своем составе имеют очень сильных исполнителей, но англичане могут их победить за счет командной игры.

"В сборной Колумбии есть хорошие игроки, в частности, Радамель Фалькао. Но как команда мы сильнее и способны их победить", - сказал футболист.

В турнирной таблице группы G сборная Бельгии, набрав девять очков, заняла первое место, англичане с шестью очками финишировали вторыми. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира еще по итогам двух первых туров, одержав по две победы.

Бельгийцы в 1/8 финала сыграют с командой Японии, матч состоится 2 июля.