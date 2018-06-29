Игрок: панамские футболисты в будущем способны добиться более высоких результатов на ЧМ

Сборная Панамы впервые в истории приняла участие в чемпионате мира, где проиграла во всех трех матчах группового этапа

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Панамы имеет перспективных футболистов и в будущем сможет достичь лучших результатов на чемпионатах мира. Такое мнение журналистам высказал форвард панамской команды Луис Техада.

Сборная Панамы впервые в истории приняла участие в чемпионате мира, где уступила командам Бельгии (0:3), Англии (1:6) и Туниса (1:2).

"Этот чемпионат мира был уникальным. Мы забили первый гол, этот момент навсегда останется в памяти игроков нашей сборной", - отметил футболист.

Для 36-летнего Техады матч с командой Туниса стал последним в составе сборной Панамы. "Я с гордостью носил футболку панамской сборной и защищал честь страны, рад, что провел столько продуктивных лет в национальной команде. После матча в раздевалке было много слез. Ты думаешь, что можешь подготовиться к этому моменту, но когда он наступает очень тяжело справиться с эмоциями", - рассказал игрок.

"В сборной Панамы есть очень перспективные игроки, которые будут играть и на следующем чемпионате мира, если покажут должный уровень. Если они будут следовать рекомендациям тренерского штаба и извлекут уроки из опыта этого чемпионата мира, то футбол в стране и панамская сборная будут развиваться. Это поколение способно достичь более высоких результатов. Нам надо продолжать развиваться, работать над техникой", - заключил Техада.