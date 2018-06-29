Тренер: сборная Туниса по футболу относительно хорошо выступила на ЧМ-2018

В четверг сборная Туниса со счетом 2:1 обыграла команду Панамы, одержав первую победу в матчах чемпионатах мира с 1978 года

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Туниса относительно хорошо выступила на чемпионате мира по футболу, все игроки сборной полностью выкладывались в матчах. Такое мнение высказал главный тренер команды Набиль Маалул на пресс- конференции.

В четверг в Саранске сборная Туниса со счетом 2:1 обыграла команду Панамы в матче третьего тура группового этапа турнира. Это первая победа тунисцев в матчах чемпионатах мира с 1978 года. Обе команды не смогли выйти в плей-офф.

"Я думаю, что тунисская сборная относительно хорошо выступила - мои игроки выложились во всех трех матчах, но в первых двух у нас были очень серьезные соперники, благодаря нашему вратарю мы не пропустили больше мячей. А сегодня заработали три очка - это основное, что имеет значение", - сказал Маалул.

По его словам, в матче с бельгийцами, от которых команда Туниса потерпела поражение со счетом 2:5, его подопечные выбрали неправильную тактику. "Наверное, в игре с Бельгией нужно было уйти в защиту и не выходить в атаку, поэтому мы пропустили так много голов. Матч с Панамой - заслуженная победа тунисской сборной. Когда мы оказались в этой группе, то прекрасно понимали, что у нас есть надежда занять третье место", - отметил тренер.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.