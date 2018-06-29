Бен-Юссеф: победа сборной Туниса над панамцами в ЧМ является историческим событием

В четверг в Саранске сборная Туниса обыграла команду Панамы в матче группового этапа ЧМ со счетом 2:1

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Победа, которую одержала сборная Туниса над командой Панамы в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, является историческим событием, этот день стал великим для всего Туниса. Такое мнение высказал на послематчевой пресс-конференции нападающий тунисской сборной Фахреддин Бен-Юссеф.

В четверг в Саранске сборная Туниса обыграла команду Панамы в матче группового этапа ЧМ со счетом 2:1. Обе команды не смогли выйти в плей-офф. Встреча стала последней игрой ЧМ-2018 на стадионе в Саранске.

"У нас был хороший матч, нам удалось компенсировать два своих поражения. Это историческая победа для сборной Туниса, мы хотели ее добиться. Сегодня великий день для Туниса", - сказал Бен-Юссеф.

По его словам, матч с панамцами был нелегким, тунисцам приходилось все время быть наготове. "Сегодня панамская сборная доказала, что она непростой соперник", - добавил футболист.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.