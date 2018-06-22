Что ждет гостей ЧМ-2018 29 июня

В Волгограде для детей и взрослых пройдет мастер-класс по росписи футболок, а в Казани покажут фильмы на футбольную тематику

Фильмы на футбольную тематику покажут и в Казани. Так, в Горкинско-Ометьевском лесу под открытым небом состоится кинопоказ ленты "Вратарь" режиссера Семена Тимошенко. Вечером в Казанском кремле у стен Пушечного двора пройдет концерт лейбла татарской альтернативной музыки Yummy Music в рамках фестиваля The Kremlin Confederation of ART. В этот день площадка фестиваля болельщиков в городе будет закрыта на выходной.

В выставочном зале волгоградского музея изобразительных искусств в пятницу для детей и взрослых пройдет мастер-класс по росписи футболок с использованием футбольной и городской символики. "Хотя матчи ЧМ в Волгограде завершились, есть такие семьи, которые уезжают в другие города на матчи плей-офф. Они хотят, чтобы по футболкам, в которых болельщики поедут, было видно, что они из Волгограда - вот для таких прежде всего и организован наш мастер-класс", - пояснили в музее.

"Зрители увидят лучшие польские фильмы, посвященные футболу: "Футбольный покер" - спортивную комедию о том, как президенты футбольных клубов переманивают друг у друга лучших игроков, и фильм "Стадион бездомных", в котором рассказывается о совершенно необычной футбольной команде, твердо настроенной на победу. В перерывах между кинопоказами гости продегустируют блюда польской кухни",- сказали в агентстве развития туризма.

Несмотря на то, что накануне в Волгограде прошел четвертый, последний в этом городе матч ЧМ-2018, культурная жизнь здесь продолжает быть тесно связанной с футболом. В пятницу, 29 июня, в Центре международного культурного обмена, который начал действовать в Волгограде в преддверии чемпионата, откроются Дни Польши и пройдет двухдневный фестиваль польского кино. Об этом ТАСС сообщили в областном агентстве развития туризма и социокультурных инициатив.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Культурная жизнь в городах-организаторах чемпионата мира по футболу продолжает оставаться насыщенной как после завершающих матчей, так и в перерывах между играми. В Волгограде покажут польское кино о самом популярном виде спорта, в Калининграде сыграют блюз на соборном органе, в Сочи выступит всемирно известный оркестр Венской филармонии без дирижера. О том, что еще ждет болельщиков в городах ЧМ-2018 - в материале ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. В каждом из них вы можете встретить болельщиков из-за рубежа. Какие советы вы можете им дать и как объяснить, где находится метро – в инфографике ТАСС.

Стадион "Мордовия Арена" принял 28 июня последний матч, но культурная программа, приуроченная к мировому первенству, в Саранске не заканчивается. В национальной библиотеке имени Пушкина продолжится фестиваль "Литературный Саранск". Кроме экскурсий по библиотеке и выставки книг о футболе, гости Мордовии смогут отправить открытку с видами города в любой уголок мира и сфотографироваться в мордовских национальных костюмах XIX века. Вместе с тем на железнодорожном вокзале Саранска развернута выставка скульптур и картин мордовских художников "Шумбрат, чемпионат".

От блюза в соборе до оркестра без маэстро

В Калининграде кафедральный собор на острове Иммануила Канта представит необычную концертную программу "Барокко и блюз", в которой классические произведения и блюз прозвучат в ансамбле органа, флейты, бас-гитары и ударных инструментов. "Это необычная программа в которой сочетаются разные стили. В программе - произведения Доменико Скарлатти, Баха и джазового пианиста и композитора Клода Боллинга, публике очень нравятся слушать такие сочетания", - рассказала ТАСС пресс-секретарь собора Алена Мирошниченко. По ее словам, остров Канта и кафедральный собор в дни чемпионата мира стали одними из самых популярных мест среди туристов и болельщиков.

В Ростове-на-Дону матч 1/8 финала ЧМ состоится только 2 июля, а значит до этого времени болельщики смогут поближе узнать местные традиции и осмотреть достопримечательности. Для любителей прекрасного 29 июня на летней открытой площадке перед Ростовским государственным музыкальным театром состоится концерт солистов "Viva, оперетта!". Такой импровизированный зал здесь подготовили специально для удобства гостей. Театр за время чемпионата уже посетили более 250 футбольных фанатов, имеющих паспорта болельщиков.

В Санкт-Петербурге следующая игра мирового первенства состоится 3 июля, что дает гостям время лучше узнать культурную столицу России. Так, в академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича, на сцене которой в разные годы выступали Ференц Лист, Клара Шуман, Рихард Вагнер и Петр Чайковский, в пятницу состоится завершающий концерт сезона. У зрителей будет возможность услышать оркестр под управлением Юрия Темирканова и итальянскую пианистку Беатриче Рана, которые исполнят произведения русских композиторов Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова и Анатолия Лядова.

На Новой сцене Александринского театра пройдет концерт в рамках перекрестного Года музыки Австрии и России. Музыканты исполнят камерные сочинения австрийских и русских композиторов - Франца Шуберта, Александра Цемлинского и Сергея Рахманинова. В конце вечера для петербургской публики впервые прозвучит "Русское трио" современного российского автора Антона Лубченко - сам он также выступит на концерте в качестве пианиста.

В Сочи 29 июня - предматчевый день: игра между сборными Уругвая и Португалии состоится на стадионе "Фишт" 30 июня. День до матча, как всегда, насыщен различными культурными мероприятиями, самое необычное из которых - выступление оркестра без дирижера Венской филармонии. Концерт ансамбля Phil Blech пройдет в большом зале парка науки и искусства образовательного центра "Сириус".

"В составе коллектива 15 музыкантов симфонического оркестра Венской филармонии. Это единственный среди оркестров мирового уровня, который с 1933 года работает без главного дирижера. В ансамбле шесть исполнителей, играющих на трубе, три - на венском рожке, есть тромбонисты и ударники", - рассказали в пресс-службе центра.

Российско-колумбийская йога и народные ремесла

В Самаре после матча Колумбия - Сенегал, болельщиков ждут на утреннюю йогу. Для всех желающих будут обустроены несколько площадок как на набережной Волги, так и в парках. Несмотря на рабочий день организаторы ждут много посетителей. "Колумбийцы очень активные люди, мы очень надеемся, что они придут к нам и получится российско-колумбийская йога", - сказала в беседе с корр. ТАСС один из организаторов.

Выставка "Искусство в ремесле" открывается 29 июня в нижегородской Центральной районной библиотекой имени Шевченко. На ней будут представлены более двухсот уникальных предметов народного творчества из 15 центров исторического бытования художественных промыслов региона. Гости библиотеки увидят образцы традиционных ремесел: хохлома, городецкая роспись, золотое шитье, казаковская филигрань, варнавинские резные изделия из кости, столовые приборы павловских мастеров и многое другое.

В Нижегородском театре Драмы вечером покажут спектакль "Зойкина квартира" по произведению Михаила Булгакова. Постановка одной из самых популярных пьес наполнена музыкой: "шлягеры 20-х годов, мотивы танго, романсы, танцы с веерами, показ мод - все это создает ностальгическую атмосферу ушедшей романтики того времени", сообщают в театре.