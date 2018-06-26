Успех сборной России, провал команды Германии и другие итоги группового этапа ЧМ-2018

Последний игровой день группового этапа преподнес уникальную ситуацию, впервые места команд в таблице определялись по так называемым очкам fair play, то есть по количеству желтых и красных карточек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. По итогам группового этапа чемпионата мира по футболу сборная России впервые в истории вышла в 1/8 финала, чемпионы мира немцы не сумели выйти из группы, а один участник плей-офф определился по правилу fair play. Всего один раз в истории чемпионатов мира сборная страны-организатора заканчивала турнир уже на групповом этапе, "отличилась" команда ЮАР в 2010 году. Сборной России перед этим турниром многие прочили стать второй в этом списке, однако команда не просто вышла из группы, но и сделала это досрочно.

Смотрите также Сборная Бельгии обыграла команду Англии и заняла первое место в группе G на ЧМ-2018

Стартовав с яркой победы в матче открытия над командой Саудовской Аравии (5:0), российские футболисты в ключевом матче за выход из группы обыграли сборную Египта (3:0), а затем в матче за первое место в группе уступили уругвайцам со счетом 0:3 и попали на испанцев в 1/8 финала. Что касается организации чемпионата мира, то она получает самые высокие оценки на всех возможных уровнях - от болельщиков до президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. "Классные матчи, отличная организация, все наслаждаются футболом. Россия - это гостеприимная страна. Если вы погуляете по городам, то увидите мужчин, женщин, детей в футболках различных сборных", - отметил он. Чемпионат мира в России стал первым в истории, в котором применяется система видеопомощи арбитрам (VAR). Пока нововведение оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны, благодаря видеопросмотрам удалось исправить немало ошибок, но с другой, судьи крайне непоследовательны при обращении к видеопомощи, из-за чего ошибки становятся еще более вопиющими. В пятницу ФИФА даст промежуточную оценку работе VAR. Немцы не сняли проклятие чемпионов Главной сенсацией группового этапа стал вылет сборной Германии, занявшей последнее место в своей группе. Немцы абсолютно по делу проиграли мексиканцам в стартовой встрече (0:1), но затем вернулись в борьбу за путевку в плей-офф благодаря волевой победе над шведами (2:1). Для спасительного шага им оставалось обыграть южнокорейскую сборную, которая изначально считалась аутсайдером группы и потерпела два поражения на старте. Однако вместо победы немцы получили два безответных мяча в свои ворота.

Смотрите также Почему сборная Германии впервые вылетела из группы на ЧМ

Сборная Германии продолжила традицию, когда команда из Европы становится чемпионом мира, а на следующем турнире проваливается и не выходит из группы. Так было в 2002 году в Японии и Южной Корее со сборной Франции, через восемь лет в ЮАР оступились итальянцы, четыре года назад в Бразилии - испанцы. Теперь пришел черед и сборной Германии. У провала сборной Германии несколько очевидных причин, но на поверхности лежит главная - лидеры команды подошли к чемпионату мира в столь плохой форме, что лучше эта сборная сыграть просто не могла. Немцы с блеском выиграли Кубок конфедераций год назад, причем на том турнире в России выступали футболисты из ближайшего резерва. Казалось, немецкая команда легко переживет смену поколений, но Йоахим Лёв вновь доверился старой гвардии, а она его подвела. Лёв, как и его испанский коллега Висенте дель Боске четырьмя годами ранее, по сути, оказался заложником доверия футболистам, которые выиграли чемпионат мира. Поспешных решений и выводов в Немецком футбольном союзе (DFB) не делают. "Мы договорились, что спортивное руководство сборной на следующей неделе представит нам первый анализ выступления, после этого я рассчитываю, что главный тренер выскажется относительно своего будущего", - сказал глава DFB Райнхард Гриндель. По его словам, после провала немецких футболистов нужно отказаться от "суетливых и пустых действий" и сосредоточиться на мерах, которые позволят выбраться из кризиса. Фавориты пока не блещут С большим трудом вышли из группы и аргентинцы, которые четыре года назад играли в финале. Сыграв вничью с исландцами (1:1) и потерпев оглушительное поражение от хорватов (0:3), южноамериканцы лишь в самой концовке вырвали спасительную победу в игре с нигерийцами (2:1). Сборная Аргентины оказалась слишком зависимой от Лионеля Месси, который своей лучшей игры пока не показал. Создается впечатление, что главный тренер Хорхе Сампаоли вообще не владеет ситуацией в команде, а все решения, как и говорят, действительно принимает Месси.

Неоднозначное впечатление оставили португальцы и испанцы. Выдав яркую ничью в очном матче (3:3), команды провели очень тяжелые игры с заведомыми аутсайдерами группы из Ирана и Марокко. Португальцы и вовсе были в одном шаге от вылета, но иранцы свой момент в концовке матча заключительного тура не реализовали. Французы уверенно вышли из группы, одержав минимальные победы над австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0), но яркой игры не показали. Лучшее впечатление из традиционных фаворитов оставили бразильцы. Команда прибавляла от матча к матчу, показав себя очень организованной и дисциплинированной в обороне. Что касается нападения, то с таким подбором исполнителей проблем в атаке быть не может, хотя и нельзя сказать, что пока голы даются легко бразильцам. Японцам помогло правило fair play Последний игровой день группового этапа преподнес уникальную ситуацию, впервые места команд в таблице определялись по так называемым очкам fair play, то есть по количеству желтых и красных карточек. Именно по этому показателю японцы в группе H обошли сенегальцев и вышли из группы со второго места. Команды имели одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью, но за три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, а сенегальцы - шесть. "Количество карточек - это одно из правил, у нас есть целый ряд правил, который был установлен, мы должны это уважать. Нам хотелось бы вылететь другим образом, жаль, конечно, но мы знаем, что таков регламент. Мы очень преданы футболу, может быть, мы поэтому получили больше карточек", - философски отреагировал главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе.

Смотрите также Сборная Японии вышла в 1/8 финала благодаря впервые примененному на ЧМ правилу fair play

Похожая ситуация возникла и в группе G. Англичане и бельгийцы подошли к решающему туру при абсолютном равенстве по всем показателям. Турнирная сетка сложилась таким образом, что выгоднее было занимать второе место (встреча в четвертьфинале с победителем пары Швеция - Швейцария выглядит более привлекательной, чем с бразильцами или мексиканцами). Команды выставили вторые составы, оставив в запасе своих лучших бомбардиров - Гарри Кейна и Ромелу Лукаку. Тем не менее ничьи не случилось, минимальной победы добились бельгийцы, и считать карточки не пришлось. В последнем туре хватало моментов, когда спортивные принципы к негодованию болельщиков отходили на второй план. Самым резонансным стал матч сборных Франции и Дании в "Лужниках". Обе команды устраивала ничья, и футболисты не сильно утруждались (это была единственная нулевая ничья на групповом этапе), что вызвало недоумение почти у 80 тысяч зрителей на трибунах. "Стыдно за такой футбол, это не игра", - резюмировал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Итоговое положение в группах Победителем группы А стала сборная Уругвая (9 очков), на второй позиции команда России (6), третье место заняла сборная Саудовской Аравии (3), египтяне проиграли все три матча (0). Завершить групповой этап без потерь удалось еще двум командам. Хорваты стали первыми в группе D (9), второе место заняли аргентинцы (4), третье - нигерийцы (3), четвертое - исландцы (1). В группе G все три матча выиграли бельгийцы (9), англичане набрали 6 очков, тунисцы - 3, панамцы проиграли все три встречи. В группе B первое место заняли испанцы (5), второе - португальцы (5), третье - иранцы (4), четвертое - марокканцы (1). Первыми в квартете С стали французы (7), вторыми - датчане (5), третьими - перуанцы (3), четвертыми - австралийцы (1). Бразильцы выиграли группу E с 7 очками, швейцарцы набрали 5 очков, сербы - 3, костариканцы - 1.

Смотрите также Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу