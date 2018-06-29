Саутгейт: лидеры сборной Англии пропустили матч ЧМ с бельгийцами во избежание травм

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Лидеры сборной Англии пропустили матч чемпионата мира против команды Бельгии, чтобы не получить травму перед играми плей-офф. Об этом на пресс-конференции после матча заявил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. В турнирной таблице группы G сборная Бельгии, набрав девять очков, заняла первое место, англичане с шестью очками финишировали вторыми. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира еще по итогам двух первых туров.

"Мы должны извлечь правильные уроки из этого матча. Мы играли неплохо, не скажу, что мы провалились, но к сожалению, у нас было не так много опасных моментов, не было достаточной взаимосвязи между линиями, - сказал Саутгейт. - Мы не любим проигрывать и не хотим это делать. Надеюсь, болельщики на нас не в обиде и видели, что мы до последнего старались сравнять счет, переломить ход игры".

"Да, мы не выпустили нескольких игроков основы, но, надеюсь, этот шаг оправдает себя в плей-офф. Мы не могли рисковать лидерами, вероятность травм есть всегда, - добавил тренер. - Конечно, у нас есть определенные обязательства перед болельщиками, перед организаторами турнира. Но когда ты тренер команды, иногда надо принимать решения, которые могут оказаться непопулярными, за которые будут критиковать".

Англичане в первом раунде плей-офф 3 июля на московском стадионе "Спартак" сыграют с колумбийцами. "Уверен, что мы способны одержать победу, хотя это будет очень сложное испытание для нашей команды. У Колумбии сильные исполнители, но мы хорошо знаем эту команду. Главное, мы знаем, что надо делать чтобы добиться успеха в России", - сказал Саутгейт.