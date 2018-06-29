Гомес решит вопрос о своем будущем на посту тренера сборной Панамы по футболу после отдыха

В четверг в Саранске сборная Туниса обыграла команду Панамы в матче группового этапа ЧМ со счетом 2:1

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес, чьи подопечные впервые в истории выступили на чемпионате мира по футболу, сообщил, что ему поступали предложения о том, чтобы сменить работу, и что он подумает над ними. Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции после матча с командой Туниса на чемпионате мира.

В четверг в Саранске сборная Туниса обыграла команду Панамы в матче группового этапа ЧМ со счетом 2:1. Обе команды не смогли выйти в плей-офф. Встреча стала последней игрой ЧМ-2018 на стадионе в Саранске.

"Ко мне поступали другие предложения (о работе главным тренером - прим. ТАСС). Мне требуется определенное время, а потом я приму решение. Сейчас я несколько устал", - сказал Гомес журналистам.

По его словам, в Панаме довольны результатом его работы, а у сборной страны - блестящее будущее. "Разве мы самая плохая команда на чемпионате? Мы самая молодая команда, команда, у которой больше всего сложностей, у которой первое выступление на ЧМ. Мы не плохая команда, а команда, которая обучается и которая идет вперед", - добавил Гомес.

Матч с командой Туниса он назвал "ровной игрой" и отметил хорошую физическую подготовку тунисских футболистов.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.