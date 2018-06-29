Бельгиец Янузай доволен своей игрой на ЧМ и забитым голом в ворота сборной Англии

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии Аднан Янузай доволен забитым голом в ворота сборной Англии в матче чемпионата мира, и надеется продолжить забивать на турнире. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Янузай забил единственный мяч и стал лучшим игроком встречи.

"Я доволен победой над сборной Англии, надеюсь, мы продолжим в том же духе, - сказал Янузай. - Я провел хороший матч, мне удалось отличиться на чемпионате мира - это непередаваемое ощущение. Хочется верить, что это не последний мой мяч на этом турнире".

"В последнее время в мой адрес раздавалось много критики, так что я рад, что своей игрой могу доказывать, что не напрасно нахожусь в сборной", - добавил форвард.

В турнирной таблице группы G сборная Бельгии, набрав девять очков, заняла первое место, англичане с шестью очками финишировали вторыми. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира еще по итогам двух первых туров, одержав по две победы.