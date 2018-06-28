Мартинес: сборную Бельгии ожидает сложный матч против команды Японии в плей-офф ЧМ-2018

В четверг бельгийская команда одержала победу над английской сборной со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу хорошо знает команду Японии, с которой предстоит сыграть в 1/8 финала чемпионата мира, и ее ожидает сложный матч. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

В четверг сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа. В турнирной таблице группы G бельгийцы, набрав девять очков, заняли первое место, англичане с шестью очками финишировали вторыми. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира еще по итогам двух первых туров, одержав по две победы.

"Если честно, я доволен тем, как мы сыграли. Мы сделали много замен перед игрой по сравнению с предыдущими матчами чемпионата, и сегодняшняя команда добилась победы, - сказал Мартинес. - На чемпионате мира нельзя добиться успеха, если ты пытаешься выбрать себе легкий путь. Поэтому, мы довольны итоговым счетом, довольны, что набрали девять очков".

"Опять же, многие говорят, что у нас "золотое поколение", и молодые игроки, которые вышли сегодня, подтвердили авансы. В нынешней сборной Бельгии собраны игроки, которые получают удовольствие от игры, от выступления за национальную команду", - добавил наставник бельгийской сборной.

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону. "Теперь настало время думать о сборной Японии в плей-офф. Это очень быстрая, динамичная команда. Мы отлично знаем японцев, они - нас, и уверен, что матч будет очень сложным для нас", - добавил тренер.