историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
28 июня, 23:59
Замглавы ФСБ: координация действий спецслужб способствует безопасности ЧМ-2018
Ближайшие матчи
30 июня, 17:00
1/8 финала
ФранцияАргентина
30 июня, 21:00
1/8 финала
УругвайПортугалия
1 июля, 17:00
1/8 финала
ИспанияРоссия
расписание всех игр
Игорь Сироткин отметил, что на период проведения чемпионата действует Центр международного сотрудничества ФСБ

ООН, 28 июня. /ТАСС/. Россия через Центр международного сотрудничества ФСБ взаимодействует со спецслужбами разных стран в вопросах обеспечения безопасности ЧМ-2018. Об этом заявил в четверг на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур стран ООН заместитель директора ФСБ Игорь Сироткин.

"Ярким доказательством возможности многосторонней консолидации спецслужб перед новыми вызовами и угрозами считаем нашу совместную с партнерами работу по обеспечению безопасности крупных международных мероприятий, - отметил он. - С 2010 года функционирует профильная Рабочая группа экспертов спецслужб и правоохранительных органов. В результате деятельности Рабочей группы и эффективных скоординированных действий ФСБ России с зарубежными партнерами нам удалось обеспечить высокий уровень безопасности гостей и участников таких международных мероприятий, как Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Кубок Конфедераций ФИФА 2017 года".

"В 2018 году задача Рабочей группы состоит в организации взаимодействия и обмена оперативной информацией о возможных угрозах безопасности Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, который проходит в настоящее время в 11 городах России, - продолжал он. - На период проведения Чемпионата создан и действует Центр международного сотрудничества ФСБ России, в рамках которого осуществляется круглосуточное взаимодействие с 116 представителями от 53 спецслужб и правоохранительных органов из 32 стран".

Игорь Сироткин выразил признательность зарубежным коллегам, принимающим активное участие в работе Центра и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Банк данных по противодействию терроризму

Сироткин добавил, что Россия готова наполнять и использовать Международный банк данных по противодействию терроризму.

"В качестве действенного инструмента для достижения этой цели (повышение эффективности обмена информацией о боевиках - прим. ТАСС) готовы предложить участие в наполнении и использовании Международного банка данных по противодействию терроризму", - заявил замдиректора ФСБ. Он отметил, что на сегодняшний день к банку данных подключена 41 спецслужба из 34 государств Европы, Азии и Африки, а также шесть международных организаций, включая антитеррористические структуры ООН и СНГ, Интерпол и РАТС ШОС.

Россия исходит из того, что хотя основная ударная сила международного терроризма - запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" и связанные с ним вооруженные экстремистские группировки - понесла ощутимые потери в Сирии и Ираке "и фактически утратила возможность реализации своего амбициозного территориального проекта, тем не менее, она продолжает представлять серьезную опасность, превратившись на практике в разбросанную по всему миру структуру, организованную по сетевому принципу", продолжил заместитель главы спецслужбы.

"Взаимосвязанные или даже действующие автономно ячейки этой сети "расползаются" по территории и за пределы Ближнего Востока: в Центральную и Юго-Восточную Азию, Африку, Европу, - констатировал он. - По-прежнему сохраняет свою актуальность угроза, исходящая от иностранных террористов-боевиков, членов и пособников террористических организаций, задействующих миграционные каналы".

"В этих условиях, как никогда ранее, особую актуальность приобретает имплементация Резолюции СБ ООН 2178 (2014), направленная на выработку действенной системы контрмер в отношении иностранных террористов - боевиков, повышение эффективности информационного обмена в отношении этой категории лиц между национальными компетентными органами, разработку согласованных мер по недопущению подпитки терроризма материально-техническими, финансовыми и кадровыми ресурсами", - подчеркнул Сироткин.

Диалог глав спецслужб

Россия рассчитывает на продолжение профессионального диалога на предстоящем в ноябре нынешнего года в Москве совещании руководителей спецслужб и органов безопасности, отметил Сироткин.

"В Москве 7-8 ноября 2018 года состоится XVII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов зарубежных государств, - отметил он. - В повестке дня - актуальные вопросы противодействия терроризму, требующие повышенного внимания международного сообщества, спецслужб: противодействие иностранным боевикам-террористам, радикализации населения и его вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению идеологии терроризма".

По его словам, участники встречи обсудят "вопросы, касающиеся создания пространства доверия для обеспечения сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов в информационной сфере". Будут также подведены итоги совместной работы по обеспечению безопасности чемпионата мира 2018 года по футболу.

"Приглашаем на совещание в Москву наших партнеров, а также руководителей контртеррористических структур ООН - руководителя Контртеррористического управления ООН (его возглавляет россиянин Владимир Воронков - прим. ТАСС), председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН и исполнительного директора Контртеррористического исполнительного директората Совета Безопасности ООН, председателя санкционных комитетов Совета Безопасности ООН, - отметил он в заключение. - Рассчитываем на продолжение диалога в ставшей уже традиционной атмосфере делового сотрудничества".

Конференция глав контртеррористических ведомств стран ООН проходит в Нью-Йорке 28-29 июня.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Бельгийцы вымучили победу над сборной Англии и стали победителями группы G на ЧМ-2018
29 июня, 01:41
Вратарь: панамским футболистам нужно приспосабливаться к темпу игры на крупных турнирах
29 июня, 01:31
Игрок: панамские футболисты в будущем способны добиться более высоких результатов на ЧМ
29 июня, 01:10
Тренер: сборная Туниса по футболу относительно хорошо выступила на ЧМ-2018
29 июня, 01:07
Успех сборной России, провал команды Германии и другие итоги группового этапа ЧМ-2018
29 июня, 00:36
Что ждет гостей ЧМ-2018 29 июня
29 июня, 00:35
Саутгейт: лидеры сборной Англии пропустили матч ЧМ с бельгийцами во избежание травм
29 июня, 00:26
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White