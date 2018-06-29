Замглавы ФСБ: координация действий спецслужб способствует безопасности ЧМ-2018

Игорь Сироткин отметил, что на период проведения чемпионата действует Центр международного сотрудничества ФСБ

ООН, 28 июня. /ТАСС/. Россия через Центр международного сотрудничества ФСБ взаимодействует со спецслужбами разных стран в вопросах обеспечения безопасности ЧМ-2018. Об этом заявил в четверг на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур стран ООН заместитель директора ФСБ Игорь Сироткин.

"Ярким доказательством возможности многосторонней консолидации спецслужб перед новыми вызовами и угрозами считаем нашу совместную с партнерами работу по обеспечению безопасности крупных международных мероприятий, - отметил он. - С 2010 года функционирует профильная Рабочая группа экспертов спецслужб и правоохранительных органов. В результате деятельности Рабочей группы и эффективных скоординированных действий ФСБ России с зарубежными партнерами нам удалось обеспечить высокий уровень безопасности гостей и участников таких международных мероприятий, как Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Кубок Конфедераций ФИФА 2017 года".

"В 2018 году задача Рабочей группы состоит в организации взаимодействия и обмена оперативной информацией о возможных угрозах безопасности Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, который проходит в настоящее время в 11 городах России, - продолжал он. - На период проведения Чемпионата создан и действует Центр международного сотрудничества ФСБ России, в рамках которого осуществляется круглосуточное взаимодействие с 116 представителями от 53 спецслужб и правоохранительных органов из 32 стран".

Игорь Сироткин выразил признательность зарубежным коллегам, принимающим активное участие в работе Центра и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Банк данных по противодействию терроризму

Сироткин добавил, что Россия готова наполнять и использовать Международный банк данных по противодействию терроризму.

"В качестве действенного инструмента для достижения этой цели (повышение эффективности обмена информацией о боевиках - прим. ТАСС) готовы предложить участие в наполнении и использовании Международного банка данных по противодействию терроризму", - заявил замдиректора ФСБ. Он отметил, что на сегодняшний день к банку данных подключена 41 спецслужба из 34 государств Европы, Азии и Африки, а также шесть международных организаций, включая антитеррористические структуры ООН и СНГ, Интерпол и РАТС ШОС.

Россия исходит из того, что хотя основная ударная сила международного терроризма - запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" и связанные с ним вооруженные экстремистские группировки - понесла ощутимые потери в Сирии и Ираке "и фактически утратила возможность реализации своего амбициозного территориального проекта, тем не менее, она продолжает представлять серьезную опасность, превратившись на практике в разбросанную по всему миру структуру, организованную по сетевому принципу", продолжил заместитель главы спецслужбы.

"Взаимосвязанные или даже действующие автономно ячейки этой сети "расползаются" по территории и за пределы Ближнего Востока: в Центральную и Юго-Восточную Азию, Африку, Европу, - констатировал он. - По-прежнему сохраняет свою актуальность угроза, исходящая от иностранных террористов-боевиков, членов и пособников террористических организаций, задействующих миграционные каналы".

"В этих условиях, как никогда ранее, особую актуальность приобретает имплементация Резолюции СБ ООН 2178 (2014), направленная на выработку действенной системы контрмер в отношении иностранных террористов - боевиков, повышение эффективности информационного обмена в отношении этой категории лиц между национальными компетентными органами, разработку согласованных мер по недопущению подпитки терроризма материально-техническими, финансовыми и кадровыми ресурсами", - подчеркнул Сироткин.

Диалог глав спецслужб

Россия рассчитывает на продолжение профессионального диалога на предстоящем в ноябре нынешнего года в Москве совещании руководителей спецслужб и органов безопасности, отметил Сироткин.

"В Москве 7-8 ноября 2018 года состоится XVII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов зарубежных государств, - отметил он. - В повестке дня - актуальные вопросы противодействия терроризму, требующие повышенного внимания международного сообщества, спецслужб: противодействие иностранным боевикам-террористам, радикализации населения и его вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению идеологии терроризма".

По его словам, участники встречи обсудят "вопросы, касающиеся создания пространства доверия для обеспечения сотрудничества спецслужб и правоохранительных органов в информационной сфере". Будут также подведены итоги совместной работы по обеспечению безопасности чемпионата мира 2018 года по футболу.

"Приглашаем на совещание в Москву наших партнеров, а также руководителей контртеррористических структур ООН - руководителя Контртеррористического управления ООН (его возглавляет россиянин Владимир Воронков - прим. ТАСС), председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН и исполнительного директора Контртеррористического исполнительного директората Совета Безопасности ООН, председателя санкционных комитетов Совета Безопасности ООН, - отметил он в заключение. - Рассчитываем на продолжение диалога в ставшей уже традиционной атмосфере делового сотрудничества".

Конференция глав контртеррористических ведомств стран ООН проходит в Нью-Йорке 28-29 июня.