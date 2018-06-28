Тунисский футболист Бен-Юссеф признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с панамцами

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Туниса

САРАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Туниса Фахреддин Бен-Юссеф признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Панамы. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Туниса. Бен-Юссеф отметился забитым мячом.

Сборная Туниса заняла третье место в турнирной таблице группы G, панамцы стали четвертыми. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф. В 1/8 финала из этой группы вышли сборные Бельгии и Англии.