Бельгийский футболист Янузай признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с англичанами

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Бельгии

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Англии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Бельгии. Янузай отметился забитым мячом.

Сборная Бельгии заняла первое место в группе H, набрав девять очков. В 1/8 финала бельгийцы сыграют с японцами, матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону. Также из группы G в плей-офф вышла команда Англии, которая 3 июля в Москве на стадионе "Спартак" сыграет со сборной Колумбии.