Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

В заключительных матчах группового этапа турнира бельгийцы обыграли англичан (1:0), а сборная Туниса победила команду Панамы (2:1)

Встреча, прошедшая 28 июня в Калининграде, завершилась победой команды Бельгии (1:0), которая с тремя победами в трех играх финишировала в группе G на первом месте. Бельгийцы сыграют в матче первого раунда плей-офф с японцами, англичане - с командой Колумбии.

ТАСС, 28 июня. После завершения матча заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии определились все пары 1/8 финала турнира.

Российская команда в случае успеха в матче с испанцами в следующем раунде сыграет с победителем пары Хорватия - Дания, в полуфинале россияне могут сыграть с командами Швейцарии, Швеции, Колумбии или Англии. Впервые с 1982 года ни одна из африканских команд (на чемпионате мира в России Африку представляли пять сборных) не смогла преодолеть первый раунд финальной стадии чемпионата мира.

Факты и цифры группового раунда

На групповом этапе было побито несколько рекордов чемпионата мира. Турнир 2018 года стал рекордным по количеству матчей без нулевых ничьих со старта (36 игр). Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в Швейцарии в 1954 году, когда во всех 26 матчах турнира были забиты голы.

На турнире в России было назначено наибольшее количество пенальти (24), из которых футболисты реализовали 18 ударов, что также стало рекордом. Предыдущим высшим достижением было 18 назначенных пенальти на одном чемпионате, подобное случалось трижды на турнирах в Италии (1990), Франции (1998), а также на первенстве в Японии и Южной Корее (2002). Также был установлен рекорд по количеству автоголов (9). Турнир в России установил новую планку по количеству победных мячей, забитых с 90-й минуты (8).

Вратарь сборной Египта по футболу Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории ЧМ. В матче заключительного тура группового раунда с командой Саудовской Аравии (1:2) он вышел на поле в возрасте 45 лет. Предыдущий рекорд принадлежал колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, который 24 июня 2014 года принял участие в игре с командой Японии в возрасте 43 лет.

Бельгиец Ромелу Лукаку и англичанин Гарри Кейн забили по два мяча в двух играх подряд (Кейн в игре с панамцами оформил хет-трик), они смогли повторить достижение аргентинца Диего Марадоны, который оформил два дубля подряд в матчах на ЧМ-1986. Тунисский форвард Фахреддин Бен-Юссеф в заключительном туре стал автором 2500-го мяча в истории чемпионатов мира.

В 48 матчах группового раунда было 122 мяча или 2,54 гола за игру (рекорд - 171 гол, 2,67 за игру), всего было показано 158 желтых (3,29 за игру) и три красные карточки. Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является английский нападающий Кейн (5). Самой забивающей командой групповой стадии стала сборная Бельгии (9 мячей). Сборные Бельгии, Уругвая и Хорватии смогли одержать победы во всех трех матчах группового раунда ЧМ-2018.

Большинство стадионов ЧМ-2018 по несколько раз обновили собственные рекорды посещаемости в период проведения группового раунда.