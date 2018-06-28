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28 июня, 22:57
Сборная Туниса обыграла команду Панамы в матче чемпионата мира по футболу
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Команда Туниса одержала победу над командой Панамы со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа

САРАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Туниса по футболу одержала победу над командой Панамы со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Саранске в присутствии 37 168 зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Фахреддин Бен-Юссеф (51-я минута) и Вахби Хазри (66). Гол Бен-Юссефа стал 2500-м в истории чемпионатов мира. Еще один мяч в свои ворота забил защитник тунисцев Яссин Мерия (33). Этот автогол стал 50-м в истории мировых первенств.

Команды провели свою первую очную встречу в истории. Тунисцы в рамках чемпионатов мира во второй раз встретились с командой из Северной Америки, первым соперником африканцев из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) были мексиканцы. Сборная Туниса в том матче, который состоялся на турнире 1978 года, одержала победу, причем та победа стала первой для африканских команд на чемпионатах мира.

Сборная Туниса прервала серию поражений на чемпионатах мира, которая составила 13 матчей.

Команды Панамы и Туниса потеряли шансы на выход в плей- офф чемпионата мира - 2018 после двух туров, потерпев по два поражения. В итоговой таблице группы G тунисцы стали третьими с тремя очками, панамцы - четвертыми, не набрав ни одного очка. В 1/8 финала из этой группы вышли сборные Бельгии и Англии.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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