Сборная Бельгии обыграла команду Англии и заняла первое место в группе G на ЧМ-2018

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийской команды

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Калининграде.

Мяч на 51-й минуте забил Аднан Янузай.

Команды провели 22-ю очную встречу. В предыдущих матчах английская команда одержала 15 побед, бельгийская - одну (в 1936 году), еще пять матчей завершились вничью. В рамках чемпионатов мира команды встречались дважды. В 1954 году сборные разошлись миром (4:4), а в 1990 году англичане одержали минимальную победу (1:0).

В турнирной таблице группы G сборная Бельгии, набрав девять очков, заняла первое место, англичане с шестью очками финишировали вторыми. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира еще по итогам двух первых туров, одержав по две победы.

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск. Англичане в первом раунде плей-офф 3 июля на московском стадионе "Спартак" сыграют с колумбийцами, начало - 21:00 мск.