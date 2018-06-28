Желтые карточки преградили сенегальским футболистам путь в плей-офф чемпионата мира

Сборная Сенегала уступила команде Колумбии со счетом 0:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Сенегала уступила команде Колумбии со счетом 0:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу и осталась за бортом плей-офф турнира, уступив место в 1/8 финала японцам. В активе африканской команды осталось четыре очка, столько же набрала команда Японии, которая в параллельной игре уступила полякам (0:1). И сенегальцы, и японцы имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью (2:2). В этом случае та команда, которая выходит в плей-офф, определяется по так называемым очкам фэйр-плей, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть желтых карточек, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше. "Желтое море" в Самаре За несколько дней до игры власти Самары сообщили, что в город на матч прибудут более 20 тысяч болельщиков из Колумбии и лишь 250 любителей футбола из Сенегала. Латиноамериканские гости заполонили самарскую набережную уже вечером в среду и продемонстрировали местным жителям свое радушие, умение танцевать и болеть. Сенегальцы же держались вместе и вели себя тихо.

Количественный перевес на трибунах "Самара-Арены" был очевиден, но африканские болельщики, пришедшие на стадион с барабанами, не уступали колумбийцам в шумовой поддержке. Атмосфера на стадионе не соответствовала тому, что происходило на поле, где футболисты больше сил тратили на борьбу в середине поля, нежели на созидание. Сборную Колумбии изначально устраивала только победа, однако ее атаки раз за разом разбивались о сенегальскую защиту. Африканские футболисты, отменно готовые физически, дали сопернику достойный отпор и были близки к голу, но арбитр встречи Милорад Мажич после просмотра видеоповтора не стал назначать пенальти из-за падения в штрафной сенегальца Садио Мане. После перерыва команда Колумбии начала атаковать с удвоенной энергией, но до опасных моментов дело не доходило. Совершенно не шла игра у нападающего латиноамериканцев Радамеля Фалькао и его партнеров по атаке. Им на помощь пришел защитник Йерри Мина, удар головой которого на 74-й минуте вывел сборную Колумбии в плей-офф чемпионата мира с первого места. "Это правила, которые мы должны уважать" Впервые в истории чемпионатов мира для распределения мест в группе был применен так называемый рейтинг фэйр- плей. Данное правило было принято в 2016 году, до этого при равенстве всех показателей использовался жребий. "Так складываются правила, мы не вышли в финал из-за рейтинга "фэйр-плей", у нас было меньше очков, чем нужно, - прокомментировал вылет своей команды с турнира главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе. - Сегодня мы не квалифицировались, потому что мы этого не заслужили, но я горжусь своей командой. Я разочарован, наши игроки боролись за сборную, я буду поощрять их, потому что в будущем мы можем ожидать много чего хорошего от нашей команды".