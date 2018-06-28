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28 июня, 23:14
Желтые карточки преградили сенегальским футболистам путь в плей-офф чемпионата мира
Футболисты сборной Сенегала
© Валерий Матыцин/ТАСС
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Сборная Сенегала уступила команде Колумбии со счетом 0:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Сенегала уступила команде Колумбии со счетом 0:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу и осталась за бортом плей-офф турнира, уступив место в 1/8 финала японцам.

В активе африканской команды осталось четыре очка, столько же набрала команда Японии, которая в параллельной игре уступила полякам (0:1). И сенегальцы, и японцы имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью (2:2). В этом случае та команда, которая выходит в плей-офф, определяется по так называемым очкам фэйр-плей, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть желтых карточек, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше.

"Желтое море" в Самаре

За несколько дней до игры власти Самары сообщили, что в город на матч прибудут более 20 тысяч болельщиков из Колумбии и лишь 250 любителей футбола из Сенегала. Латиноамериканские гости заполонили самарскую набережную уже вечером в среду и продемонстрировали местным жителям свое радушие, умение танцевать и болеть. Сенегальцы же держались вместе и вели себя тихо.

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Количественный перевес на трибунах "Самара-Арены" был очевиден, но африканские болельщики, пришедшие на стадион с барабанами, не уступали колумбийцам в шумовой поддержке.

Атмосфера на стадионе не соответствовала тому, что происходило на поле, где футболисты больше сил тратили на борьбу в середине поля, нежели на созидание. Сборную Колумбии изначально устраивала только победа, однако ее атаки раз за разом разбивались о сенегальскую защиту. Африканские футболисты, отменно готовые физически, дали сопернику достойный отпор и были близки к голу, но арбитр встречи Милорад Мажич после просмотра видеоповтора не стал назначать пенальти из-за падения в штрафной сенегальца Садио Мане.

После перерыва команда Колумбии начала атаковать с удвоенной энергией, но до опасных моментов дело не доходило. Совершенно не шла игра у нападающего латиноамериканцев Радамеля Фалькао и его партнеров по атаке. Им на помощь пришел защитник Йерри Мина, удар головой которого на 74-й минуте вывел сборную Колумбии в плей-офф чемпионата мира с первого места.

"Это правила, которые мы должны уважать"

Впервые в истории чемпионатов мира для распределения мест в группе был применен так называемый рейтинг фэйр- плей. Данное правило было принято в 2016 году, до этого при равенстве всех показателей использовался жребий.

"Так складываются правила, мы не вышли в финал из-за рейтинга "фэйр-плей", у нас было меньше очков, чем нужно, - прокомментировал вылет своей команды с турнира главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе. - Сегодня мы не квалифицировались, потому что мы этого не заслужили, но я горжусь своей командой. Я разочарован, наши игроки боролись за сборную, я буду поощрять их, потому что в будущем мы можем ожидать много чего хорошего от нашей команды".

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"Количество карточек - это одно из правил, у нас есть целый ряд правил, который был установлен, мы должны это уважать. Нам хотелось бы вылететь другим образом, жаль, конечно, но мы знаем, что таков регламент. Мы очень преданы футболу, может быть, мы поэтому получили больше карточек", - добавил специалист.

По мнению главного тренера сборной Колумбии Хосе Пекермана, его команда показала, что совершенствуется в течении чемпионата мира. "Я думаю, что команда играла хорошо, она совершенствуется. Нам нужно выстраивать игры с прессингом и давлением. У нас были правильные маневры, которые должны были разрушить равновесие Сенегала, но матч был все равно непростым, потому что нам не всегда удавалось контролировать мяч в середине поля и передавать его на Фалькао", - отметил он.

"Любая команда, которая выходит в 1/8 финала, - хорошая. Мы говорим о 16 лучших командах мира. Сейчас будут другие матчи, которые нужно будет проводить по принципу "жизнь или смерть", и это экстремальная ситуация. Нужно будет играть с первой до последней минуты", - добавил тренер.

Соперник команды Колумбии по 1/8 финала определится по итогам игры Англии и Бельгии.

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