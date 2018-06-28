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28 июня, 22:23
Сборная Японии вышла в 1/8 финала благодаря впервые примененному на ЧМ правилу fair play
Игроки сборной Японии
© Антон Новодережкин/ТАСС
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Японская команда в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира уступила сборной Польши со счетом 0:1

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Японии по футболу проиграла команде Польши, но смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Волгоград-Арена", завершилась со счетом 1:0 в пользу польской команды.

Единственный гол на счету Яна Беднарека на 60-й минуте. При этом болельщики освистали японскую команду за прагматичную игру в концовке встречи.

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В турнирной таблице группы H сборная Японии заняла второе место, набрав четыре очка. Столько же очков в активе у сенегальцев, обе команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью. В таком случае места команд в таблице определяются по так называемым очкам fair play, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше.

Данное правило было введено в 2016 году и было применено впервые в истории чемпионатов мира.

Извинения за скучную игру

Футболисты сборной Японии по завершении матча принесли свои извинения болельщикам за скучный и прагматичный футбол.

"Мы решили задачу, и это самое важное на данный момент, - сказал ТАСС полузащитник команды Кейсуке Хонда. - Мы набрали достаточное количество очков, показали неплохой футбол в первых двух матчах. Что касается сегодняшней игры, то мы понимаем позицию болельщиков и хотим извиниться за такой скучный футбол".

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Главный тренер сборной Японии Акиро Нисино заметил, что его подопечные играли прагматично ради достижения результата.

"Мы проиграли матч из-за технических ошибок. Может, это и ложка дегтя в бочке меда, - сказал специалист. - Но мы прошли в 1/8 финала, и я хочу сейчас на этом сосредоточиться. Сегодняшний матч психологически сложным - мы больше думали об обороне, я не могу радоваться тому, как мы сыграли, но нам надо было выйти в 1/8 финала, и это было единственное решение".

Вратарь сборной Польши Лукаш Фабианский отметил мобильность и напористость игроков японской команды.

"Нам сегодня было очень тяжело, - сказал Фабианский ТАСС. - Японская команда очень мобильна, в какой-то момент наши парни просто не успевали за соперником. Им не удалось сегодня нам забить, но было несколько очень опасных моментов. Поздравляю сборную Японии с выходом в плей-офф".

Англия или Бельгия

В 1/8 финала сборная Японии сыграет с командой, которая займет первое место в группе G. Соперник японцев определится в матче между командами Англии и Бельгии, которые перед заключительным туром имеют равное количество очков и досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Матч 1/8 финала с участием японской команды пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.

"Нам было бы удобнее играть против сборной Бельгии, - заявил Хонда. - Мы пока не знаем, кто станет соперником, но англичане являются более сложным оппонентом. Хотя я понимаю, что выбирать здесь не приходится. Будем играть на победу при любых обстоятельствах".

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Сборная Японии в последний раз выходила в плей-офф чемпионата мира на первенстве в ЮАР в 2010 году. Тогда японская команда уступила в серии пенальти сборной Парагвая.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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