Сборная Японии вышла в 1/8 финала благодаря впервые примененному на ЧМ правилу fair play

Японская команда в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира уступила сборной Польши со счетом 0:1

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Японии по футболу проиграла команде Польши, но смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Волгоград-Арена", завершилась со счетом 1:0 в пользу польской команды. Единственный гол на счету Яна Беднарека на 60-й минуте. При этом болельщики освистали японскую команду за прагматичную игру в концовке встречи.

В турнирной таблице группы H сборная Японии заняла второе место, набрав четыре очка. Столько же очков в активе у сенегальцев, обе команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью. В таком случае места команд в таблице определяются по так называемым очкам fair play, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше. Данное правило было введено в 2016 году и было применено впервые в истории чемпионатов мира. Извинения за скучную игру Футболисты сборной Японии по завершении матча принесли свои извинения болельщикам за скучный и прагматичный футбол. "Мы решили задачу, и это самое важное на данный момент, - сказал ТАСС полузащитник команды Кейсуке Хонда. - Мы набрали достаточное количество очков, показали неплохой футбол в первых двух матчах. Что касается сегодняшней игры, то мы понимаем позицию болельщиков и хотим извиниться за такой скучный футбол".

Главный тренер сборной Японии Акиро Нисино заметил, что его подопечные играли прагматично ради достижения результата. "Мы проиграли матч из-за технических ошибок. Может, это и ложка дегтя в бочке меда, - сказал специалист. - Но мы прошли в 1/8 финала, и я хочу сейчас на этом сосредоточиться. Сегодняшний матч психологически сложным - мы больше думали об обороне, я не могу радоваться тому, как мы сыграли, но нам надо было выйти в 1/8 финала, и это было единственное решение". Вратарь сборной Польши Лукаш Фабианский отметил мобильность и напористость игроков японской команды. "Нам сегодня было очень тяжело, - сказал Фабианский ТАСС. - Японская команда очень мобильна, в какой-то момент наши парни просто не успевали за соперником. Им не удалось сегодня нам забить, но было несколько очень опасных моментов. Поздравляю сборную Японии с выходом в плей-офф". Англия или Бельгия В 1/8 финала сборная Японии сыграет с командой, которая займет первое место в группе G. Соперник японцев определится в матче между командами Англии и Бельгии, которые перед заключительным туром имеют равное количество очков и досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Матч 1/8 финала с участием японской команды пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск. "Нам было бы удобнее играть против сборной Бельгии, - заявил Хонда. - Мы пока не знаем, кто станет соперником, но англичане являются более сложным оппонентом. Хотя я понимаю, что выбирать здесь не приходится. Будем играть на победу при любых обстоятельствах".