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28 июня, 22:12
Фалькао: фаворита чемпионата мира назвать сложно, в плей-офф нужно надеяться на удачу
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Колумбийцы в последнем матче группового этапа чемпионата мира обыграли команду Сенегала со счетом 1:0 и вышли в плей-офф турнира

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Раунд плей-офф чемпионата мира по футболу непредсказуем, фаворита турнира назвать тяжело. Об этом журналистам заявил нападающий колумбийской команды Радамель Фалькао.

В четверг колумбийцы в последнем матче группового этапа чемпионата мира обыграли команду Сенегала со счетом 1:0 и вышли в плей-офф турнира.

"Нам было очень нелегко пробиться в плей-офф, потому что соперники очень сильны физически, у них много сильных сторон. Сенегальцы очень хорошо работали на поле и заставляли нас работать, они чуть выровняли игру за счет физической готовности. Во втором тайме нам все же удалось решить все в свою пользу. Начиная с этой фазы все известные и титулованные сборные начинают играть сильнее, поэтому фаворитом будет тот, у кого будет удачный день", - сказал Фалькао.

По мнению полузащитника колумбийской сборной Хуана Кинтеро, его команде не стоит зацикливаться на выборе желаемого соперника по 1/8 финала. "Нашей сборной рано ликовать, надо думать о следующем матче, мы еще ничего не выиграли, но мы все надеемся, что наша команда добьется успеха на этом чемпионате. Сегодня нам было очень нелегко, сенегальцы играли жестко, но мы готовы на все ради своей страны. Что касается следующего соперника, то гадать смысла нет, на этой стадии простых соперников не бывает", - заявил игрок.

Соперник сборной Колумбии по 1/8 финала определится по итогам игры между командами Англии и Бельгии.

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