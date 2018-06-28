Врио губернатора: ФИФА не имеет нареканий к состоянию газона на стадионе "Самара-Арена"

В среду тренировки сборных Сенегала и Колумбии прошли на запасных полях стадиона

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Состояние газона стадиона "Самара-Арена" не вызывает нареканий у Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

В среду тренировки сборных Сенегала и Колумбии прошли на запасных полях стадиона.

"У ФИФА не было вопросов по газону "Самара-Арены", вопросы были по тренировочным базам, поскольку там вчера были тренировки. В связи с погодой вчерашние тренировки были перенесены туда, и все убедились, что площадки в полном порядке", - сказал Азаров.

В четверг на "Самара-Арене" прошел матч группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Колумбии со счетом 1:0 обыграла команду Сенегала. "По моему мнению, Сенегал лучше провел игру. Учитывая то, что в Самару приехало почти 20 тысяч колумбийцев, почти весь город болел за них, и я рад, что все так закончилось. Сегодня в городе будет праздник", - отметил Азаров.

2 июля в Самаре пройдет матч 1/8 финала мирового первенства между сборными Бразилии и Мексики. "Самара готовится принять Бразилию и Мексику, в наш город приезжает настоящий карнавал, обе страны имеют яркую экзотическую культуру. Мы постараемся встретить их гостеприимно, подготовить программы, которые порадуют наших иностранных друзей, и скоро карнавал приобретет мексиканско-бразильские краски, жители уже заряжены. Думаю, у нас все получится, тут пройдет самый яркий матч турнира по всем показателям", - заключил Азаров.