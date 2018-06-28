Японские футболисты извинились за скучную игру в матче ЧМ против сборной Польши

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Волгоград-Арена", завершилась со счетом 1:0 в пользу польской команды

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии извинились перед болельщиками за скучную игру в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Польши. Об этом ТАСС заявил полузащитник японской команды Кейсуке Хонда.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Волгоград-Арена", завершилась со счетом 1:0 в пользу польской команды. При этом болельщики освистали команды за затягивание времени и неяркую игру в концовке матча.

"Мы решили задачу, и это самое важное на данный момент, - сказал Хонда. - Мы набрали достаточное количество очков, показали неплохой футбол в первых двух матчах. Что касается сегодняшней игры, то мы понимаем позицию болельщиков, и хотим извиниться за такой скучный футбол".

В турнирной таблице группы H сборная Японии заняла второе место, набрав четыре очка. Столько же очков в активе у команды Сенегала, обе сборных имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью. В таком случае места команд в таблице определяются по так называемым очкам фэйр-плей, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть желтых карточек, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше.

Соперник сборной Японии по 1/8 финала чемпионата мира определится позднее в четверг.