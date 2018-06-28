Хиддинк считает, что матч ЧМ с испанцами - возможность для россиян взять реванш за ЧЕ-2008

Команда России в 1/8 финала встретится с испанцами, которые стали первыми в группе B

ТАСС, 28 июня. Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании является для сборной России отличной возможностью взять реванш за поражения на чемпионате Европы 2008 года. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России голландец Гус Хиддинк, чьи слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Российская команда заняла второе место в группе A, пропустив вперед сборную Уругвая. Команда России в 1/8 финала встретится с испанцами, которые стали первыми в группе B.

"Сборная [России] показывала невнятную игру в контрольных матчах накануне турнира, но все это негативное впечатление о ней резко изменилось во время первого и, в особенности, второго матча чемпионата мира, так как первый был против не очень сильного соперника, - сказал Хиддинк. - Вторая игра была важна для демонстрации того, что сборная может играть на стабильно высоком уровне".

"Теперь настал час Испании, одной из сильнейших европейских сборных. На Евро-2008, когда я тренировал сборную России, мы дважды встречались с этой командой: на групповом этапе и в полуфинале. Оба матча мы проиграли, и воскресная встреча - отличная возможность взять реванш за те поражения. Надеюсь, что ребята сделают это, хотя и будет очень сложно, в наши дни дух команды, а также поддержка болельщиков принимающей страны играют важнейшую роль, поэтому почему бы не сотворить сенсацию?" - отметил голландский специалист.

"У сборной очень опытный тренер, у которого, безусловно, будет свой план на игру, и не один, футболисты сделали то, чего сборной не удавалось давно, люди на улицах счастливы, а имидж российского футбола и страны в целом вырос. Что они должны делать дальше? Безусловно, выполнить установку тренера на игру, которую он дает им на тактических занятиях, пусть наслаждаются моментом, потому что играть в плей-офф чемпионатов Европы и мира получается далеко не каждый день. Я думал, что в матче с Египтом сборная покажет закрытый оборонительный футбол, но ребята много атаковали и получали удовольствие от игры, и это очень важно", - добавил Хиддинк.

Матч Испания - Россия пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало в 17:00 мск.