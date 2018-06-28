Полузащитник сборной Колумбии Родригес пройдет медосмотр после игры ЧМ с сенегальцами

Футболист покинул поле на 31-й минуте матча с командой Сенегала, его заменил нападающий Луис Муриэль

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии по футболу Хамес Родригес пройдет медосмотр после матча с командой Сенегала. Об этом сообщил в четверг на послематчевой пресс-конференции тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман.

Родригес покинул поле на 31-й минуте матча с командой Сенегала, его заменил нападающий Луис Муриэль. "Пока нет никакой информации [касаемо здоровья Родригеса], надо подождать, но мы будем надеяться, что услышим добрые вести. Он уже сейчас пошел на медосмотр. Мы должны сейчас думать о том, как готовиться к следующим матчам", - сказал тренер.

По его словам, вчера Родригес тренировался со всеми, практиковал удары по воротам. "Никаких признаков травмы вчера мы не наблюдали", - отметил специалист.

Он добавил, что доволен игрой своей команды. "У нас есть замечательные игроки, которые хорошо работают не только ногами, но и головой. У нас и были правильные маневры, которые должны были разрушить равновесие Сенегала. Но матч был все равно непростым, потому что нам не всегда удавалось контролировать мяч в середине поля и передавать его на [форварда] Фалькао", - сказал тренер.

"Наш вратарь сегодня был в великолепной форме, это показывает, что команда может решить любую ситуацию. Нам нужно выстраивать игры с прессингом и давлением. Я думаю, что команда играла хорошо, она совершенствуется. Как только появлялись моменты, мы их использовали", - заключил Пекерман.

В четверг сборная Колумбии выиграла у команды Сенегала со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа. Команда Колумбии заняла первое место в группе H, набрав шесть очков. В 1/8 финала колумбийцы сыграют со сборной, которая займет второе место в группе G - командой Англии или Бельгии.