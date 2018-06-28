Иранец Фагани будет главным судьей матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина

Ассистентами Фагани будут соотечественники Ибрахим Сохандан и Мохаммадреза Мансури

ТАСС, 28 июня. Судейская бригада во главе с иранцем Алирезой Фагани обслужит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Ассистентами Фагани будут соотечественники Ибрахим Сохандан и Мохаммадреза Мансури. Резервным судьей назначен чилиец Хулио Баскуньян.

Игра пройдет 30 июня в Казани.

На матч 1/8 финала между сборными Уругвая и Португалии назначен бригада арбитров во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом. Его ассистентами будут соотечественники Марвин Торрентера и Мигель Эрнандес, резервным судьей - американец Хаир Марруфо.

Матч состоится 30 июня в Сочи.